Sydney Sweeney confiesa que no dejará de hacer escenas eróticas en sus películas.

La famosa actriz respondió a las quejas de sus escenas subidas de tono en varias películas y series en las que participa.

Sydney Sweeney sigue convirtiéndose en una de las actrices con mayor fanaticada en el mundo de Hollywood, pues no solo por ser una de las actrices más recordadas de Euphoria, serie famoso entre adolescentes de Max, sino que su reciente triunfo en cines con “Anyone but you” e “Inmaculada”.

Le han permitido ser una de las pocas actrices que logra su cometido en los proyectos que quiere, por lo que ahora al ser cuestionada, como muchas veces por su cuerpo y si puede o no mostrarlo, la actriz decidió hablar sobre sus escenas subidas de tono en sus películas, respondiendo a quienes no la quieren.

Es cierto que la fama de Sydney Sweeney ha sido producto de sus apariciones en series como The White Lotus y Euphoria, pero este año con películas como Inmaculada, su nueva apuesta por el terror y alejarse un poco de su papel de sex symbol está en busca de cambiar su carrera,

Pues hay que recordar que decidió aparecer en una película como Madame Web, donde tanto en taquilla como en crítica fue odiada hasta por los fans que ignoraban todo lo que tiene que ver con películas de superhéroes, lo que ha sido uno de los peores momentos en su carrera, pero que supo llevar para hacer de ese fracaso un éxito total, como lo fue su comedia romántica junto a Glenn Powell.

Con quien compartió créditos en esa película y que en estas semanas está liderando la taquilla por debajo de Deadpool y Wolverine, con su película “Tornados” que han logrado una gran fanaticada, por lo que Sweeney ha conseguido sus mejores proyectos de la manera que ha querido.

“La gente olvida que estoy interpretando a un personaje, ellos piensan, ‘Oh, ella se desnuda en pantalla, es una sex symbol’ y no puedo dejarlo pasar. No tengo problemas con esas escenas y no voy a dejarlas de hacer, pero me gustaría que hubiera una manera más fácil para tener una conversación abierta sobre lo que la gente asume de los actores de la industria”, dijo Sydney Sweeney.