En este sexenio asesinan a 1.3 policías cada día, suman 2 mil 803 agentes muertos.

Por Karla Linares

La tasa promedio de muertes de agentes policíacos es de 96.8 por cada 100 mil integrantes, esto es cuatro veces más que la población en general, indicó el Instituto para la Economía y la Paz.

Del primero de diciembre de 2018 al 11 de julio de 2024 esto es en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 2 mil 803 policías en México, en promedio 1.3 cada día, de acuerdo con información recopilada día a día por la organización Causa en Común; en tanto según el Instituto para la Economía y la Paz, la tasa promedio de muertes de agentes policíacos es de 96.8 por cada 100 mil integrantes, lo que significa que ser policía en México es cuatro veces más peligroso que ser integrante de la población en general, por lo que ambas organizaciones urgieron a tomar acciones al respecto.

Por año, la organización que dirige María Elena Morera tiene el registro de los siguientes datos: en 2018 se reportaron 452 asesinatos, en 2019 fueron 446 policías muertos, en 2020 fue el año con más asesinatos de agentes con 524 casos, en 2021 la cifra fue de 401 policías asesinados, mientras que en 2022 el total de agentes muertos fue de 403 y en 2023 fueron asesinados 412 policías, mientras que en lo que va de 2024 ya van 165 agentes muertos.

Cabe destacar que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018 fueron asesinados 802 policías, de acuerdo con el informe Policías Abatidos: El riesgo de servir a la seguridad pública en México, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el documento se suman los casos de los diferentes cuerpos de seguridad que operan en México: municipales, estatales y federales.

Tan solo del 4 al 11 de julio fueron asesinados 8 agentes, 3 en Nuevo León, 3 en Guanajuato, uno en Colima y uno en Zacatecas; Los estados con mayor cantidad de policías asesinados en lo que va de 2024 son Guanajuato (36), Estado de México (17), Chiapas (14), Nuevo León (14), Jalisco (10), Baja California Sur y Guerrero (9 cada uno).

Causa en Común detalló que de los 165 asesinatos cometidos contra agentes policíacos , entre enero y los primeros 11 días de julio, 36% (58 policías) fueron privados de la vida mientras se encontraban en día de descanso; mientras que 64% (107 policías) perdieron la vida mientras estaban en activo. Asimismo, en 2022 en Zacatecas fueron asesinados 6 agentes de la policía mientras se encontraban haciendo ejercicio.

Riesgoso ser policía

En entrevista con Publimetro, Carlos Juárez Cruz, director del Instituto para la Economía y la Paz resaltó que la tasa de asesinato de policías se cuadruplica con respecto a la población en general y en cada estado es distinta la gravedad de la situación.

“Por ejemplo es más seguro ser policía en Yucatán que parte de la población en el resto del país, lo cual es un reflejo de la situación de seguridad e inseguridad entre estados y el fenómeno del homicidio afecta a toda la población, pero toca a los grupos sociales de forma diferenciada”, expuso.

Explicó que en los últimos cinco años en Zacatecas fueron asesinados 553 policías por cada 100 mil agentes, en Colima fueron asesinados 434 por cada 100 mil agentes y en tercer lugar se ubicaría Guanajuato con 409 policías asesinados por cada 100 mil integrantes de los cuerpos policíacos.

“No es posible que quienes nos deben cuidar no estén seguros, ¿Quién cuida a quienes nos cuidan?, no podemos superar esta crisis si no fortalecemos a nuestra policía”.— Carlos Juárez Cruz, Director del Instituto para la Economía y la Paz

Al respecto señaló que los asesinatos de agentes tanto en Zacatecas como en Guanajuato son resultado de los altos niveles de inseguridad que se han dado desde hace algunos años en ambas entidades y por la lucha encarnizada que libran los cárteles del crimen organizado, sin embargo, resaltó que en el caso de Colima la violencia ha escalado a niveles insospechados, quizá por el crecimiento de las actividades en el puerto de Manzanillo, una de las principales entradas del Pacífico hacia México.

Policías municipales: 53.8% de los asesinados

De acuerdo con el análisis realizado por el Índice de Paz, en los últimos cinco años, la policía no ha sido víctima de violencia homicida en proporciones iguales en todas las fuerzas policiales. Tanto en términos relativos como absolutos, las policías municipales resaltan por el número de agentes asesinados, con más de mil 400 muertes, lo que representa el 53.8% del total.

Si bien en la mayoría de los estados las fuerzas policiales municipales representan la mayor proporción del total de agentes, a nivel nacional su membresía representa sólo alrededor de un tercio de la fuerza policial total.

Después de las fuerzas municipales, las policías estatales son las que han experimentado el mayor número de asesinatos, con más de mil 50 muertes, lo que representa el 39.9% del total, en tanto que a nivel federal han sido asesinados 170 agentes, es decir 6.3%.

Tres preguntas a:

René Gerez López, investigador de Causa en Común

¿Por qué se incrementó la violencia contra policías en este sexenio?

—Por la política del gobierno federal de ‘Abrazos no Balazos’, realmente la apuesta que se hizo en seguridad fue la creación de la Guardia Nacional. Desapareció el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en el 2021 y hoy se encuentran las policías municipales y estatales en condiciones paupérrimas. Tenemos abandono institucional y presupuestal hacia ellos. Y desafortunadamente parece que la estrategia con la nueva administración va a seguir por el mismo camino.

¿Tienen los policías municipales y estatales las herramientas para enfrentar al crimen organizado?

—No. Definitivamente no. Los elementos policíacos no cuentan con chalecos, patrullas, uniformes, balas, gasolina, etc., y definitivamente no podemos demandar seguridad cuando contamos con elementos que carecen de lo mínimo para hacer frente a la delincuencia organizada. Estamos apagando fuegos por toda la República Mexicana en lugar de prevenir el crimen. Se está dejando a la policía a su propia suerte.

¿Qué pasa en materia de seguridad social cuando un policía muere en cumplimiento de su deber?

—La Ley General del Sistema de Seguridad Pública establece como obligación para las corporaciones policíacas el tener dentro de sus marcos normativos la obligación de una compensación económica para los familiares, pero cada estado aplica su propia normativa y por tanto no hay una estandarización al respecto.

EL DATO

Policías asesinados en los últimos cinco años

Zacatecas: 553 por cada 100 mil agentes

Colima: 434 por cada 100 mil agentes

Guanajuato: 409 por cada 100 mil agentes