Extorsionan a jóvenes que denunciaron saqueo a cuentas del Bienestar.

DANIEL BLANCAS MADRIGAL

LLAMADAS PARA PEDIR MOCHE

Datos personales y bancarios de cientos de estudiantes fueron robados del Banco del Bienestar, de acuerdo con denuncias realizadas por las propias víctimas ante la institución, y ante la Coordinación Nacional de Becas -dependiente de la SEP- y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

La información no sólo ha sido usada para saquear las cuentas de los chicos, como documentó Crónica en su edición de este martes, sino para extorsionarlos y amedrentarlos.

Todos son beneficiarios de la beca Benito Juárez, la cual les otorga 920 pesos mensuales.

Tras percatarse de la desaparición del dinero (montos entre 2 mil y 16 mil pesos), muchos de los jóvenes y sus padres acudieron al Banco del Bienestar para presentar quejas. Días después, la información proporcionada ahí fue utilizada por defraudadores para maquinar engaños y solicitarles depósitos ilegales en tiendas de conveniencia, con la promesa de activar nuevas tarjetas y regresarles lo robado.

Las extorsiones se realizaron vía telefónica y, en todos los casos, los estafadores conocían nombre completo del becario, nombres de sus padres, dirección de las familias, números telefónicos, monto sustraído, fechas de los retiros irregulares, así como los trámites realizados en la institución y pruebas presentadas.

TRAMA. Crónica conoció al menos una decena de casos similares. Aquí, sólo se ventilan algunos, por su nivel de detalle, como el de Sofía García Hernández, de la Prepa 2 de la UNAM, quien incluso logró videograbar el chantaje. El material completo fue compartido a este diario.

A ella le sustrajeron de su cuenta casi 9 mil pesos, el pasado 20 de mayo. Llamó al teléfono del banco para reportarlo; le dieron un folio con el cual debía ir a la sucursal de Iztacalco, donde se encontraba su contrato. Y así lo hizo: se presentó el 18 de junio. Ahí le pidieron una relatoría de hechos, en la cual solicitó la devolución del dinero desaparecido. “Redacté la carta, me solicitaron copia de la credencial de la escuela y de la tarjeta, y me hicieron firmar un reporte con todos los retiros, recalcando que no los reconocía. Dijeron que en 90 días habría respuesta”.

Días después, el 28 de junio, contestó una llamada celular de número desconocido. Se trataba del mismo número del cual le habían marcado de manera insistente en los días previos.

“El sujeto me llamó por mi nombre: ´señorita Sofía García, le llamamos del Banco del Bienestar, del área de devoluciones´. Sabían todo, el día que había ido al banco, los retiros no reconocidos, me leyeron la leyenda que firmé: ´Yo, Sofía García, no reconozco tal cantidad´. Hasta citaron que había firmado con tinta azul. Al principio sí lograron engañarme, porque sabían todo”.

-¿Y cuándo sospechaste? -se preguntó a Sofía.

-Cuando comenzaron a pedirme dinero, dizque para activar una tarjeta en la que me reembolsarían lo robado.

Con ayuda de un familiar, comenzó a grabar la llamada. La compartimos aquí, a fin de describir el modo de operación.

-Para la activación de la tarjeta tendrás que depositar mil 200 pesos -le dijo el hombre-, pero no los vas a perder, podrás disponer de ellos en 24 horas junto con la devolución del otro dinero. El pago lo puedes hacer en cualquier OXXO. Vas a dar el número de la tarjeta que te acabo de proporcionar, haces el depósito y nos marcas para dar los datos de envío de tu tarjeta. ¿A qué hora podrías hacer el pago?

-Ahorita, el OXXO está en la esquina, en unos 20 minutos -siguió ella la plática, en busca de más detalles.

-¿Recuerdas la cantidad completa para la activación?

-Sí, mil 200 pesos.

-La tarjeta te llegará de 24 a 48 horas, si haces el pago hoy antes de las 4 de la tarde. Verías reflejados los 8 mil 830 más los mil 200 de la activación. Serán 10 mil 30 pesos.

-¿Me podría repetir los movimientos del historial de mi tarjeta? -inquirió Sofía.

-Claro, hay un retiro de 8 mil 834 pesos el 20 de mayo de 2024; otro de 3 mil en marzo de 2024, otro de 534 pesos el 8 de marzo y otro de 5 mil 500 en febrero. Aquí tenemos la hoja que firmaste con el desacuerdo de tu saldo, tu nombre y tu firma, de igual manera contamos con la hoja de aclaración del Banco del Bienestar.

-¿Puede repetirme de dónde me llama?

-Del área de devoluciones del Banco del Bienestar.

-¿Con quién tengo el gusto?

-Leonardo Fuentes.

-¿Puedo pagar los mil 200 pesos directamente en el Banco?

-No, lo de la devolución no se permite hacerlo en un cajero, una caja o una practicaja.

-¿A qué número te regreso la llamada cuando deposite?

-Al número del que te estoy marcando: 5510773830, quedo pendiente, gusto en saludarte.

De inmediato, Sofía llamó al número oficial del Banco del Bienestar…

“Le dije a la chica que me acababan de llamar pidiéndome un depósito, que la persona que llamó tenía todos mis datos, tanto personales como de la queja. No supo qué decir, me pidió unos minutos y regresó diciéndome que la supervisora autorizaba que se abriera otro expediente”.

-¿Por la extorsión?

-Sí, por la extorsión. Me preguntó los datos de la persona, el número de la tarjeta que me dio y el número de teléfono del cual llamó. Se originó otro folio, ya enfocado a investigar la extorsión. Me dijo que el banco jamás solicita depósitos. Me sugirió bloquear el número y dijo que mis datos estaban seguros en el Banco del Bienestar. ´¿Cómo van a estar seguros con ustedes, si me acaban de llamar para extorsionarme y saben todo de mí?´, le reclamé

-¿Volviste a llamar al número telefónico de la extorsión?

-Sí, lo hizo un familiar; respondió una señorita, se quedó callada y luego dijo media nerviosa: ´Banco del Bienestar, para servirle´.

MANIOBRAS. La misma táctica de depósitos en tiendas de conveniencia para activar nuevas tarjetas se usó en al menos cinco casos más, conocidos por este reportero.

Pero también hubo otras maniobras, en las cuales se buscó manipular e intimidar a las víctimas. Defraudadores se hicieron pasar por funcionarios del Banco del Bienestar para obtener más información de las familias: ¿cómo se enteraron de los retiros ilegales?, ¿alguien intercedió para convencerlos de presentar las denuncias ante la institución?, ¿cuál era el saldo vigente de su cuenta?, ¿esperaban algún depósito adicional de terceros o de la Coordinación Nacional de Becas?…

Como ejemplo, está el testimonio de Diego Ariel Hernández Martínez, aún menor de edad, a quien en el mes de abril le sustrajeron de manera ilegal 5 mil 350 pesos, los cuales usaría para completar el pago de una tableta. Se percató del retiro a medianos de mayo, y a finales de mes acudió a presentar su queja.

Diego Ariel Hernández también denunció directamente al Banco del Bienestar el robo a su cuenta..

“Los padres estamos en un grupo de WhatsApp de la Prepa y ahí se ventilaron los robos. Eran muchos los afectados: Diego, entre ellos. Levantamos el reporte y fuimos directamente a una sucursal para presentar el reclamo, en el estado de cuenta se especificaba cuánto dinero habían sacado. Al principio quisieron intimidar a mi hijo”, narró doña Ángeles Martínez, mamá de Diego.

-¿Intimidar?

-Los del Banco le dijeron: ´seguro tú sacaste el dinero a escondidas de tu mamá, o le diste tu tarjeta y NIP a alguien más para que lo sacara´. Ellos lo saben, los rateros están dentro del mismo banco.

Pero no fue lo peor…

“El viernes de la semana pasada me hablaron al teléfono, se presentaron como empleados del Banco del Bienestar: sabían el nombre de mi hijo, tenían todos los datos del reporte por el robo del dinero”.

-¿Y qué le dijeron?

-Que la semana siguiente, entre lunes y miércoles, caería un nuevo depósito, que no lo sacáramos, por la investigación en curso; si lo sacábamos, el reembolso quedaría anulado. Hasta me dieron un folio falso.

-¿Cuál era el trasfondo?

-Querían que les avisara por teléfono si caí más dinero. Tal vez pretendían robárselo también. No nos pidieron ningún depósito, como sí pasó en otros casos, pero me queda claro que eran los mismos rateros, una especie de intimidación, un mensaje de que tienen nuestros datos y era mejor callarnos.

-¿Lo reportó de manera oficial ante el banco?

-Sí, sobre todo les reclamé la nula seguridad de nuestros datos. ¿Cómo vas a presentar una queja y a los pocos días la información está en manos de criminales? Me sugirieron ponerme de acuerdo con los demás extorsionados e ir a presentar una denuncia a las oficinas centrales del banco. Estamos en eso.

La familia Hernández Martínez vive con miedo. “Saben dónde vivimos, tienen las credenciales de nuestros hijos -expresó doña Ángeles-. Si han robado, ¿qué otra cosa no se atreverán a hacer? Los chicos están destrozados, por sus planes frustrados. Tenemos mucho coraje con el gobierno, está embarrado en esto, qué poca, es una burla contra todos los que confiamos en un cambio”…