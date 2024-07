El Consejo Local de Tutelas sigue apoyando a quienes carecen de personalidad jurídica

Los documentos oficiales de identidad para residir en México son primordiales para las y los ciudadanos, de tal modo que el Consejo Local de Tutelas se encarga de brindar el apoyo a quienes por algún motivo no cuenten con esta papelería.

Jazmín Macías, presidenta del Consejo Local de Tutelas, dio a conocer que este día se llevó a cabo la audiencia por medio de una jurisdicción voluntaria para acreditar el nacimiento de una persona, para que en consecuencia, pueda tener una vida jurídica.

El trámite se realizó en el Juzgado Quinto de lo Familiar en una audiencia en la que se contó con la presencia del padre y la madre de una joven de 20 años de edad; ambos estuvieron de acuerdo con las prestaciones solicitadas.

Asimismo, acudieron como testigos la tía y el tío de la persona que busca la acreditación de nacimiento, a quien la familia se la llevó a vivir a los Estados Unidos cuando apenas tenía un año de edad.

La vivienda móvil en donde residían se incendió, por lo que perdieron todos los papeles de identidad con los que contaban, razón que los llevó a tomar la decisión de regresar a esta ciudad.

Al regresar a Ciudad Juárez el año pasado (2023), comienzan a indagar las maneras de resolver la situación legal, no obstante, fue muy complicado.

Para el mes de octubre, la joven embarazada acude a dar a luz a un hospital -lugar en el que le piden identificarse- pero al no tener ningún documento que acreditara su personalidad jurídica, le negaron la salida, tanto de ella, así como la de su hija recién nacida, aunado a que no podía llevar a cabo el registro de la menor.

Lo anterior dio pie a que su familia buscara de nuevo la ayuda para conseguir la documentación que confirmara su identidad.

“Cuando me alivié de la niña me dijeron que me iban a llevar al DIF y que no me podían dar a la menor porque no tenía ningún documento. Al solicitar información, le dijeron a mi papá que fuera a la presidencia municipal, que allí se encontraba la oficina de tutelas para ayudarnos”, mencionó la joven.

Share this…





Whatsapp

Pinterest

Email