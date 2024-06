Ana Bárbara casi muere en mar de Cancún

fuente: excelsior

La cantante grupera Ana Bárbara compartió una experiencia aterradora que vivió el día de ayer, cuando estuvo a punto de morir, mientras nadaba en el mar, antes de su presentación en concierto en Cancún, Quintana Roo. Así contó el suceso.

El día de ayer, Ana Bárbara compartió en historias de Instagram que casi moría ahogada en el mar de Cancún, debido a que confió demasiado en sus habilidades de nado, cuando las aguas estaban agitadas.

“Tuve un incidente en el mar. Tengo que reconocer que sentí miedo. Me fue llevando el mar, ahora sí que mar adentro y tengo que decirles que vi de frente la muerte, pensé que ya me iba, pero un ángel muy hermoso llegó a rescatarme […] se arriesgó y se metió al mar por mí. El mar estaba un poco rebelde y, saben qué, yo no soy una mujer confiada, soy una mujer que respeta mucho el mar, pero… Más bien, creí que no lo era, pero perdí y reconozco que confié de más”, explicó Ana Bárbara.

Ana Bárbara explica que estuvo a punto de ahogarse en el mar

Después de la historia de Instagram que compartió, hoy Ana Bárbara hizo una transmisión en vivo, para explicar a sus seguidores cómo fueron los aterradores momentos que vivió, cuando estuvo a punto de morir por ahogamiento en el mar de Cancún.

Primero, la intérprete de ‘Bandido’ y ‘Loca’, se sinceró con sus fanáticos al confesar que no pudo dormir, ya que experimentó un momento traumático, al estar cerca de la muerte mientras nadaba en el mar.

“¿Quién está despierto a las seis de la mañana? Yo no he dormido nada. Ayer subí una historia de que tuve un incidente en el mar, pero realmente no he podido dormir de la adrenalina de lo que viví, pero quise venir justo al mar, a agradecerle… Obviamente, a quien me salvó que, a veces, el universo, a través de personas, te manda un ángel y, a veces, esos ángeles aparecen en diferentes momentos. Yo he tenido ángeles hermosos, de hecho, tengo mi propio ángel”, comentó Ana Bárbara.

Tras agradecer al mar por permitirle salir sana y salva, la cantante grupera aconsejó a todos sus seguidores llevar una vida sana y hacer ejercicio, ya que la fuerza que ha desarrollado con el deporte le ayudó a salir; incluso, le facilitó el trabajo a su salvador, su hijo, cuyo nombre no especificó, para librarla del mar.

“Me estaba rindiendo por el cansancio, pero llevar una vida, más o menos, de hacer ejercicio, me mantuvo en el mar, me mantuvo a flote. Entonces, muy importante, como madre, como mujer de mi edad, tenemos que intentar a toda costa salvaguardar la salud, comer bien, hacer deporte, porque gracias a que hago deporte y gracias a que mi hijo, desde hace seis años que llegó a mi vida, mi ángel… Lo voy a decir así sinceramente, si mi hijo no tuviera la energía que tiene, la condición física, mi hijo no me hubiera podido salvar. Y estoy emocionada, estoy agradecida con la vida”, recalcó.

Ana Bárbara aprendió lección al borde de la muerte

Una vez que Ana Bárbara dio detalles de casi morir ahogada en el mar, la artista de 53 años de edad agregó que aprendió una gran lección, la cual consiste en vivir para quienes la han apoyado durante todo este tiempo que ha estado en el mundo.

“Espero que me escuchen, la reflexión de hoy es que, después de volver a nacer, con esto que me pasó ayer […] porque realmente, bye… Aquí fue exactamente y no pude dormir. Estuve toda la noche en vela, dormí como dos horas, pero con esta reflexión les puedo decir que tengo absolutamente claro y, después de llorar muchas horas, porque ha sido impactante esto para mí, tengo claro para lo que quiero vivir y quiero vivir para las personas que han estado para mí incondicionalmente, para las personas que me han demostrado amor, lealtad real… porque hay gente que también me ha engañado”, agregó Ana Bárbara, tras casi morir en el mar de Cancún.