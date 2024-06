Refrendar, es transformar.

G. Arturo Limón D.

El día 1 de julio de 2018 en este mismo espacio escribí estas líneas, que deseo hoy solo refrendar su intención es poner la elevada causa de México, y para ello refrendo aqui tres reflexiones sobre nuestro país, y su dolor en la devastación sufrida a traves de la historia en el escrito titulado; ABUNDANCIA DESOLACION publicado en 1985 justto al inicio del neoliberalismo, encarnado en el gobierno de Miguel de la Madrid, IDENTIDA publicado en 1993 en los prolegómenos de lo que sobrevendría después con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLC en el gobierno salinista en 1994, y cierra con lo que para mi es un un credo que sostuve como intención social desde todo elperiodo neoliberalsu nombre VAMOS A BUSCAR AMOR…

RFLEXIONES OBLIGADAS HOY (COMO HACE SEIS AÑOS);

Este día, es un día en que el deber cívico de votar nos hace que todos actuemos por este nuestro México. Por más de tres décadas, desde los albores del neoliberalismo escribí esta trilogía de pensamientos, poemas o reflexiones, no sé a ciencia cierta que son tomelos amable lector como sinceros anhelos,que hoy aquí les comparto.

Sé sin duda que jamás han tenido mayor y mejor pertinencia y posibilidad de hacerse realidad que hoy día de elecciones, si, hoy cuando con nuestro voto demos cauce a favor de un mejor México para todos, sólo así podemos ayudar a trazar su futuro.



Les invito a reflexionar en lo que ha sucedido en México y a votar, porque de la voluntad común se construye La Patria.



SOBRE EL TERRITORIO, BASE DE CUALQUIER ESTADO NACION, REFLEXIONEMOS

Lo que ha ido , lo que s y lo que puede mejorar para la causa social de nuestro país, veamos este contrapunto que he denominado desde hace casi 40 años que le escribí al ver el deterioro ambiental que ya advertiamos.



ABUNDANCIA/DESOLACIÓN



Puntos extremos del péndulo que en la realidad de México son constante de signos.



Primero fue la selva virgen, después quedó el páramo yerto.



Igual fue un día el indio altivo, hermoso y digno, después el dueño de la casa se hizo huésped indeseado.



Siguió el bosque generoso, quedó la erosión lacerante, han sido las minas pródigas, quedan en muchos casos sólo la añoranza de bonanzas idas.



El mar ha estado ahí dispuesto, y nos conformamos con observar su inmisericorde saqueo por manos extrañas.



Fuimos vanguardia de un auge petrolero, somos vergüenza de contaminación atroz.



Hay un continuo en este oscilar y es el hombre, el hombre de México. . .



El que hasta hoy, contrario a lo que ensalza nuestra historia, no ha logrado sentir que para él no hay alternativa.



Navega en un turbulento mar y su único refugio es su embarcación: México. Si ésta se hunde, él estará perdido, porque los dólares saqueados, porque las selvas y bosques devastados, porque su litoral contaminado, porque el oprobio de ser quien vende a su hermanos al mejor postor del capital trasnacional, que les esclaviza con un jornal exiguo.



Porque ese dolor y esa vergüenza traspasaran la barrera de la historia y se asentarán con su verdadero realismo diciendo a la humanidad lo que nosotros hicimos del otrora vergel llamado México.



SOBRE LA GENTE, EN CUANTO EL SER Y PARECER MEXICANOS PENSEMOS EN: Que lo que nos singulariza dentro del concierto de las naciones es justamente, nuestra…



IDENTIDAD



Ahonda en la búsqueda y desarrollo de tu propio ser y haz prosperar dentro de ti la raíz y fructificar la expresión de tu esencia.



Reclama como propio también lo que de valor tiene la cultura universal e incorpóralo a tu ser como legítima heredad.



Sé como hombre y pueblo, el genuino hacedor de tu rostro y proyecto y no aceptes jamás de fuera máscaras o rumbos que no surjan de tu entraña.



Porque si no eres tú, no serás nadie y el ayer que te creo como ser singular y nación excepcional traerá el reclamo de la pérdida de identidad en el mañana.



El desafío de ser, parecer y permanecer mexicano es hoy la premisa; vamos a lograrlo con el genuino interés de buscar ser mejores sin dejar de ser nosotros.



Y SOBRE EL SUEÑO DEL MEXICO QUE QUEREMOS PARA TODOS Y DONDE QUEPAMOS TODOS; REFRENDO AQUÍ LO QUE HA SIDO UN DESEO,UNA UTOPIA Y SE CONVIERTE EN POSIBILIDAD CUANDO ACTUAMOS JUNTOS, SU NOMBRE ES…

VAMOS A BUSCAR AMOR



Donde el amanecer empieza



Donde clama el llanto de los niños



Donde nadie camina y todos corren,



donde la madre sufre por el gasto,



donde los hombres riñen por el vicio,



donde los viejos claman por el hambre



donde la esperanza hace mucho se ha marchado,



donde le hoy solo difiere del ayer en el aumento del hambre



donde hoya todo es crujir de dientes.



Vamos a buscar amor



Pero no lo hallaremos dando al pobre una limosna,



no demos a los niños monedas que no sacian su hambre,



ni resuelven de fondo sus problemas.



No demos a las madres mil consejos,



ni a los alcohólicos sermones.



No podemos regalar al anciano sólo ilusiones.



No podemos decir la hambriento tienes vida y paz,



confórmate



Vamos a buscar amor



En un nuevo amanecer de nuestro país,



donde los niños vivan como niños,



sin robar a la infancia su belleza.



Donde las madres disfruten serenas de una vida



Que les permita dignamente vestir, comer y prepararse,



escapando de la esclavizante ociosidad televisiva



Donde el hombre actúe como tal,



sobreponiendo con virilidad gallarda,



su forma de ser,



ante el acoso de la embrutecedora publicidad



que le seduce cual canto de sirenas.



Hoy propongo que vayamos en busca de otro amor,



el genuino amor del hombre mexicano,



aquel que sin distingos del grupo étnico, religioso, político, económico o de clase,



se funde fraterno en un combate que venza de una vez por todas a los enemigos,



que flagelan nuestra Patria.



Vamos a acabar con estas apocalípticas criaturas:



hambre, ignorancia, corrupción y miseria.



Si lo hacemos, no tendremos que buscar más el amor,



le veremos florecer a nuestro derredor,



en el bullicio de las risas infantiles,



en el tranquilo arrullo de las madres a sus hijos,



en el recio actuar del hombre que lleva dignamente las riendas de su hogar, su Patria y de sí mismo.



Le veremos nacer cada mañana,



cuando a los viejos lleguen nuestros cantos de amor,



paciencia y voluntad de vida.



Le veremos en la escuela, en el trabajo, en nuestro hogar,



en todos los rincones de la nación nuestra,



que entonces sentiremos ya muy dentro



porque habremos aprendido a amarle y a construirla.



Busquemos juntos mexicanos, el amor a La Patria.



Es hoy el día y es el trabajo nuestro.



COROLARIO



TODOS A VOTAR HOY, ES POR ESA CASA COMUN QUE MERECEMOS, SU NOMBRE ES MÉXICO



G. Arturo Limón D. UNAM. Por mi raza hablará el espíritu.