Feminicida serial regaló el libro ‘El Perfume’ a Frida Sofía

En entrevista, Clara Lima, hermana de Frida Sofía, menor desaparecida en 2015 y relacionada con el sospechoso, señaló que su familiar sí conocía a Miguel e incluso él le regaló un libro.

Según la información difundida, la joven originaria de Tlacotepec, Morelos, contó que el ahora detenido, le regaló a Frida el libro “El Perfume: Historia de un Asesino”, que trata sobre un joven que mata mujeres.

Sí, le dio un libro llamado ‘El Perfume”, que no sé con qué fin fue, pero él se lo regaló”, dijo la hermana de la víctima.

Según medios nacionales, la mamá de Frida acudió el sábado a la Fiscalía General de la Ciudad de México para conocer información sobre los restos encontrados en el departamento de Miguel.

¿Qué se sabe del caso de Frida Sofía?

La joven, conocida como Frida Sofía Lima, desapareció en febrero de 2015 en Iztacalco, Ciudad de México.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, estudiaba en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y era pareja de Miguel, incluso hay una fotografía que él subió en sus redes sociales, donde aparece con ella.

Trascendió la publicación de un poema: “Te extrañaré”, que supuestamente habría escrito el feminicida sobre su relación con Frida Sofia.

Cortés publicó:

No tarde mucho en darme cuenta que tus manos no se movieron. Descubrí que tu cuerpo era duro y me asuste cuando noté que estabas fría. Toque tu espalda y no era otra cosa mas que tu ropa”, el cual publicó Publimetro.

¿De que se le acusa a Miguel?

Abuso sexual y asesinato a la menor María José el pasado martes 16 de abril, al interior de su domicilio en Iztacalco, Ciudad de México.

Al momento de intentaba escapar, fue descubierto por la madre de la menor quien tras cuestionar qué hacía en la habitación de la víctima, Miguel la atacó en el cuello con un cuchillo.

María José, hermana de la víctima, contó que ella descubrió la escena del crimen. Al entrar a la casa, lo primero que notó fue una mancha de sangre, y luego encontró a su madre recostada en el sofá, desangrándose.

Por lo que el padre de María José exige justicia y que el responsable del crimen no salga de la cárcel.