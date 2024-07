Insabi desapareció, pero aún debe aclarar dónde quedaron 1,904 mdp.

Expansión Política

Yared de la Rosa

A más de uno año de la desaparición del primer instituto de salud creado por el gobierno actual, aún se encuentran pendientes de aclarar montos como 920 mdp por la adquisición ventiladores para Covid.

A un año de que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), diseñado para dar servicios de salud a los personas sin seguridad social y que fue desaparecido por no haber funcionado, aún tiene un pendiente: aclarar dónde quedaron o cómo se gastaron 1,904.7 millones de pesos de 2018 a 2022.

Según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Insabi únicamente justificó el gasto de 4.2 pesos de cada 10 que tuvo en ese periodo, recursos que se determinó como pendientes de comprobación.

Al no tener justificación, se dio lugar a una acción de responsabilidad administrativa o denuncia, además se determinó que existe un monto equivalente de 1.1 pesos de cada 10 el cual se mantiene como pendiente por aclarar.

A principios de este mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que el Insabi fue un “tropiezo administrativo” de su gobierno desde su puesta en marcha.

El mandatario consideró que el Insabi tuvo varios factores en su contra, como no contar con una legislación para la compra de medicamentos en el extranjero, así como el reparto y distribución de insumos a clínicas y hospitales, además de que que en medio de su surgimiento en 2020, se tuvo que enfrentar la pandemia de Covid-19.

Las observaciones

Entre las irregularidades relacionadas con los montos por aclarar se encuentran 920 millones de pesos por la adquisición de 650 ventiladores AEONMED VG70 con la empresa de origen inglés Viva Enterprises Limited, para dar atención a la pandemia por el COVID-19, los cuales fueron pagados el 13 de abril de 2020, pero no se proporcionó evidencia de su entrega a dicho Instituto por parte del proveedor.

Otra irregularidad relacionada con montos por aclarar son los 651 millones de pesos por no acreditar la entrega de bienes que presuntamente adquirió en 2021, ya que la ASF señala que no se encontraron las órdenes de suministro dentro de la base de datos del Instituto con cargo al Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social.

Además, a esos dos casos, se agregan 263.6 millones de pesos por otorgar percepciones adicionales denominadas Ayuda por Servicios, Previsión Múltiple, Prima Vacacional, Gratificación de fin de año y Despensa que no se encontraron contempladas en los convenios que firmó el Instituto.

También se incluyen otros 42.3 millones de pesos por realizar pagos de conceptos que no se encontraron o no acreditaron su ubicación y conceptos que no se encontraron en operación. Estos gastos se realizaron en 2022.

Otro recurso por aclarar son los 13.1 millones de pesos por pagar a personas que la ASF desconoce si asistieron a laborar en 2022, toda vez que el Insabi no contó con la totalidad de los listados de asistencia.

Errores del Insabi

El desaparecido Insabi deja millones de pesos sin aclarar su destino. (Foto: gobierno de México)

El Insabi presentó irregularidades en sus gatos y a un poco más de uno año que desapareció, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que este el organismo descentralizado no funcionó.

“En el caso de la salud, ahí no funcionó lo que teníamos pensado (…) Y sirvió el Insabi, pero no era lo que originalmente estábamos pensando (…) Entonces, ahí tuvimos un tropiezo administrativo; se corrigió y ahí vamos hacia adelante”, dijo el mandatario el pasado 10 de julio de 2024 al hablar de dicho organismo que surgió para sustituir el Seguro Popular.

El exsecretario de Salud en el gobierno de Felipe Calderón, Salomón Chertorivski, comentó que el Insabi nació “para fracasar”, pues dijo que este Instituto no se generó a partir de una evaluación al Seguro Popular, el cual surgió en 2004.

“Nunca partió de una evaluación seria de lo que sí funcionaba del Seguro Popular, las cosas que había que mejorar del Seguro Popular y lo que no funcionó. Cuando en este país teníamos muchísima información para esa toma de decisiones. El Seguro Popular es la política del Estado mexicano con más evaluación y más investigación en la historia”, dijo en entrevista con Expansión Política.

Comentó que el gobierno de Andrés Manuel decidió disolver el Seguro Popular bajo el argumento de decir que no servía y no era “popular”, por lo que crearon el Insabi, pero tuvo principios “equivocados”, como que no hubiera padrón de beneficiarios, tampoco tuvieron algún catálogo de los padecimientos que iban a cubrir, tampoco hubo reglas del trabajo colaborativo con los estados.

Crean IMSS-Bienestar

Tras estos errores, el gobierno federal desapareció el INSABI y creo el Servicio de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) para que se encargara de las funciones que tenía el Instituto, que eran otorgar servicios de salud a la personas que no sean derechoahabientes de ninguna institución pública de salud.

En agosto de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del IMSS-Bienestar y en mayo de 2023 el gobierno federal publicó un decreto para desaparecer el Insabi. Fue en ese momento que se trasladaron las funciones del Instituto al IMSS.

Tras esa decisión, el IMSS-Bienestar empezó a atender a las personas que no cuentan con afiliación en el IMSS o en el ISSSTE, por lo que a partir de un solo organismo descentralizado se comenzó a prestar servicios de salud en todo el país, pero en concurrencia con los estados.

En este decreto se estableció que los servicios de salud del IMSS-Bienestar colaborará con la Secretaría de Salud en lo que respecta a la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social.

Mientras, desde la Cámara de Diputados, en mayo de 2023, la oposición pidió que se llamará a comparecer al todavía titular del Insabi, Juan Ferrer Aguilar, para que explicara la liquidación de la institución a su cargo, las inconsistencias que se han documentado en el manejo de los recursos públicos y la falta de acceso a servicios de salud. Sin embargo, no esta propuesta no prosperó.

“Ahora que desaparece la institución, no pueden quedar impunes la falta de transparencia y el mal uso de los recursos públicos que ha realizado desde su creación”, dijo en ese momento el legislador pansita Éctor Ramírez Barba.

Esto dice la ley sobre los montos por aclarar

El artículo 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas establece que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) informará a la Cámara de Diputados sobre el estado que guarda la solventación de observaciones a las entidades fiscalizadas respecto a cada uno de los informes individuales de fiscalización.

En estos reportes semestrales, la ASF incluirá los montos resarcidos a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público al patrimonio de los entes federales.

Hasta la fecha no se ha publicado información de los montos que pudiera haber resarcido el Insabi.