Cúpulas de la coalición PAN, PRI y PRD amarran senadurías y se reparten las pluris.

Animal Político

Le llaman campaña ciudadana; sin embargo, las cúpulas del PAN, PRI y PRD se repartieron los lugares asegurados en las candidaturas al Senado y la Cámara de Diputados.

Los dirigentes de los tres partidos que conforman la coalición opositora, el panista Marko Cortés, el priista Alejandro Moreno y el perredista Jesús Zambrano aseguraron un lugar en el Senado de la República aun si su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, pierde en las urnas.

Haciendo uso de su control sobre los órganos directivos de sus partidos, los tres líderes nacionales se colocaron en el número uno de la Lista Nacional de candidaturas de Representación Proporcional al Senado, lo que significa que, aún sin hacer campaña, llegarían a la Cámara alta.

El primero en dar a conocer su candidatura fue el panista Marko Cortés, quien desde la primera semana de diciembre maniobró para que la Comisión Permanente Nacional del PAN aprobara su candidatura como cabeza de lista.

El domingo pasado, el Consejo Nacional del PRD aprobó su Lista Nacional al Senado, colocando al dirigente Jesús Zambrano en primer lugar, y a la secretaria general del partido, Adriana Díaz, en segundo sitio.

Y la noche del miércoles, Alejandro Moreno, presidente del PRI, reunió a la Comisión Política Permanente de su partido para aprobar la Lista, colocándose a sí mismo en el primer lugar.

Así, los presidentes de los partidos que conforman la Coalición Fuerza y Corazón por México aseguraron un escaño del 2024 al 2030, con posibilidad de reelegirse para seis años más.

De izquierda a derecha: Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, respectivamente. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Cúpula priista

A pesar de que cuando integraron el Frente Amplio por México, en julio pasado, se comprometieron a incluir a la ciudadanía, los dirigentes nacionales privilegiaron a las cúpulas de sus partidos en las listas de plurinominales para ambas Cámaras del Congreso.

En el caso del PRI, Alejandro Moreno, Alito, colocó a Carolina Viggiano, secretaria general del PRI, ex candidata a la gubernatura de Hidalgo y esposa del diputado Rubén Moreira, en el segundo lugar de la Lista.

Carolina Viggiano. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En el número 3, Alito promovió a su paisano y colaborador Pablo Angulo, diputado federal por Campeche, líder de la Red Jóvenes x México y su posible sucesor en el CEN del PRI a finales de este 2024.

En la siguiente posición de la lista está la diputada Cristina Ruiz Sandoval, secretaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), también cercana al dirigente nacional.

La quinta posición se reservó para Manlio Fabio Beltrones, exdiputado, exsenador y expresidente del PRI, quien ha presidido ambas cámaras y regresa a la actividad pública tras un sexenio de pausa. Beltrones también será postulado por Mayoría Relativa en el estado de Sonora, en mancuerna con la panista Lilly Téllez.

En los primeros lugares plurinominales para la Cámara de Diputados, el PRI también decidió postular a miembros de la cúpula partidista.

Manlio Fabio Beltrones. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El presidente estatal del PRI en Durango, Arturo Yañez Cuéllar, encabeza la lista de la primera circunscripción. El exgobernador de Coahuila Rubén Moreira, actual coordinador de los diputados federales del PRI, buscará la reelección en el primer lugar de la Segunda Circunscripción, en la que la actual presidenta de la Cámara, Marcela Guerra, aparece en segundo sitio.

La diputada veracruzana Lorena Piñón Rivera, ex colaboradora de Alito en las campañas de 2021, encabeza la Tercera Circunscripción. Xitlalic Ceja García, presidenta del Organismo Nacional de Mujeres del PRI, encabeza la Cuarta Circunscripción. Y en la Quinta Circunscripción, el PRI optó por un viejo cuadro de la dirigencia: Samuel Palma, que apenas en noviembre fue nombrado por Alito presidente de la Fundación Colosio.

Las listas del PAN

En el caso del panista Marko Cortés, la segunda en la lista de plurinominales al Senado es la diputada federal Michel González Márquez, promovida por el panismo de Guanajuato.

Le siguen el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, cuya campaña para la presidencia del PAN en 2015 la dirigió el mismo Marko Cortés, y Lilly Téllez, ex morenista que buscará reelegirse en el Senado luego de ceder en su intento por convertirse en candidata presidencial.

Ricardo Anaya. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Entre los panistas colocados en los primeros lugares de las listas plurinominales a la Cámara de Diputados están el exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca (Segunda Circunscripción); el coordinador de la bancada panista en el Senado Julen Rementería (Tercera) y la jefa de oficina de la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez, la senadora Kenia López Rabadán (Cuarta Circunscripción).

También en la Cuarta Circunscripción, Marko Cortés le aseguró un lugar en la próxima legislatura a Jorge Romero, ex delegado de Benito Juárez, actual coordinador de la bancada panista en San Lázaro, y probable sucesor de Cortés en la dirigencia nacional del PAN, en el relevo previsto para octubre próximo.

En el cuarto lugar de la lista de la Quinta Circunscripción, el dirigente panista tuvo que colocar al ex dirigente nacional Germán Martínez, ex senador electo por Morena en 2018, quien tuvo que aparecer como propuesta del estado de Querétaro. Ante el rechazo original de la Comisión Permanente a su postulación, Xóchitl Gálvez tuvo que apersonarse en el partido la noche del miércoles para destrabar la candidatura de Martínez. El ex director del IMSS desplazó de ese lugar al ex gobernador de Querétaro Ignacio Loyola.

Germán Martínez (centro) Foto: Especial

En esa misma circunscripción, Marko Cortés colocó en primer lugar a la diputada queretana Tania Palacios Kuri; en segundo sitio, al diputado michoacano José Manuel Hinojosa, y en el tercero, a la diputada mexiquense Teresa Ginez.

En la Primera Circunscripción, el PAN aprobó la candidatura del secretario general de la organización Unid@s, César Israel Damián Retes, uno de los organizadores de las “marchas rosas” celebradas en noviembre de 2022 y febrero de 2023 en defensa del INE. En los lugares 2 y 3 de esta circunscripción, el PAN colocó a dos diputados que buscan la reelección: la jalisciense Paulina Rubio y el sonorense Agustín Rodríguez Pérez.

Los prospectos del PRD

El presidente nacional perredista, Jesús Zambrano, se colocó en primer lugar de la lista de plurinominales al Senado y, en segundo lugar, colocó a la secretaria general de su partido, Adriana Díaz Contreras. Ambos llegaron a la cúpula de su partido en agosto de 2020. Y, en el tercer lugar, se colocó al ex diputado de Morelos Julio César Yáñez Moreno.

En cuanto a los diputados, la dirigencia colocó en primer lugar de la Quinta Circunscripción a Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE.

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ocupa el segundo sitio de la Cuarta Circunscripción. El actual senador Mancera buscará también llegar por mayoría relativa a la Cámara en el distrito 7 de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Jesús Zambrano y Miguel Ángel Mancera (derecha). Foto: Cuartoscuro/Archivo

Jaime Martínez Veloz, ex morenista que renunció a ese partido cuando le negaron la candidatura a la gubernatura de Baja California, es el primero en la lista de la Primera Circunscripción.

El dirigente del PRD en Veracruz, Sergio Cadena, encabeza la Tercera Circunscripción; y la ex diputada guerrerense Perla Edith Martínez Ríos encabeza la Cuarta Circunscripción.

Pase automático

De los tres dirigentes partidistas, sólo Alejandro Moreno ha ganado elecciones por voto directo, tanto a diputado federal como a gobernador de Campeche.

Los presidentes del PAN y el PRD nunca han llegado a un cargo a través del voto directo en las urnas.

Jesús Zambrano ha sido diputado federal en tres ocasiones, todas a través de la vía plurinominal. En 1997, el líder de la corriente Nueva Izquierda contendió por la gubernatura de Sonora, pero quedó en tercer lugar.

El michoacano Marko Cortés buscó la alcaldía de Morelia en 2011 pero fue derrotado. Llegó al Senado en 2006 como primera minoría y fue diputado federal en 2015 por la vía plurinominal.