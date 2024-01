Sheinbaum: Oposición busca quitar programas; Xóchitl: Hay elección de Estado

Expansión Política

Carina García @carinagt

Xóchitl Gálvez visitó Jalisco, mientras que Sheinbaum estuvo en Chihuahua con seguidores, aún en tiempos de precampañas presidenciales.

La aspirante presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, denunció que ya está en curso una elección de Estado rumbo al 2 de junio, mientras que Claudia Sheinbaum, de Morena, insistió en que lo que buscan el PAN y el PRI es volver al gobierno para recuperar privilegios.

Xóchitl dijo que está la estructura del gobierno federal metida en el proceso y derroche de recursos desde hace dos años, pese a lo cual insistió en que ganará las elecciones.

En Jalisco, bastión de Movimiento Ciudadano, donde ayer Morena presentó una queja por seis espectaculares en apoyo a Gálvez, ésta se deslindó de la propaganda, en la que se pide el voto cruzado: Xóchitl a la Presidencia y el emecista Pablo Lemus a la alcaldía de Guadalajara.

Dijo que el sentido del voto será decidido por los ciudadanos y refrendó su respeto y amistad por líderes de MC, en tanto que acusó: “allá (en Morena) hay una elección de Estado. Allá tienen todos los millones, la candidata de Morena es la candidata oligarquía, la candidata de los millonarios”.

En encuentro con militantes de Acción Nacional (PAN ); Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en el cierre de precampaña de Laura Haro, la priista que aspira a ser abanderada a la alcaldía local, Gálvez respaldó a esa precandidata local e insistió en que enfrenta al aparato del gobierno federal.

“Se quejan de seis espectaculares que hay en Jalisco y no se quejaron de más de 10,000 espectaculares que pusieron durante dos años en su precampaña, de los cientos de camiones de las miles de bardas de eso no se queja y esos son actos anticipados de campaña. Nosotros no tenemos los millones, pero hoy tengo los millones de corazones de ustedes”, arengó la senadora con licencia.

En entrevista fue cuestionada sobre los espectaculares denunciados la víspera por Merilyn Gómez Pozos, coordinadora de la campaña de la precandidata morenista a la Presidencia, Claudia Sheinbaum.

Gómez reportó, luego de presentar la querella, que ya renunció a su cargo federal “con efectos” al día de ayer 2 de enero.

Sin embargo Gálvez planteó en entrevista que la actuación de la hasta hace unas horas funcionaria federal demuestra la operación gubernamental.

“Ella tendría que estar trabajando. ¡Por Dios! Están usando recursos públicos, más claro de la elección de Estado, ahí está, ahí está todo el gobierno operando a favor de Morena. Saben que van a perder, entonces tienen miedo”.

En tanto, de Sheinbaum, Gálvez dijo en entrevista que su jefe de campaña es el presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso la acusó de usar recursos indebidos.

“Ellos quieren crear la percepción con dinero porque la señora candidata de Morena es la candidata de la oligarquía, trae cientos de millones de pesos de dinero mal habido de las obras faraónicas de empresarios que le están apostando a seguir haciendo negocios con este gobierno”.

El presidente “es el jefe, ese es el jefe de campaña de Claudia… ella lo único que ha dicho es que va a seguir con todo (…) ella no tiene ideas propias, ella simplemente dice que la 4T es lo máximo”.

Acepta el reto de madres buscadoras

En el mitin la senadora con licencia informó que en reunión con Cecilia Flores, madre buscadora de Sonora, la retó a acompañarla a una búsqueda de desaparecidos y ella aceptó, lo que no ocurrirá con su adversaria de Morena.

El gobierno “desapareció de un plumazo las cifras de desaparecidos, eran 110 mil personas registradas y de la noche a la mañana dijeron que 12,000. (Por eso) necesitamos acompañar a las madres buscadoras hoy Ceci Flores me lanzó un reto, a la señora candidata de Morena y a su servidora para que acompañemos a las madres buscadoras hacer una búsqueda”, dijo Gálvez.

“Yo le he dicho que sí, con todo respeto, la otra señora no va a ir, porque tiene miedo. La otra señora no le va a dar la cara a las madres buscadoras porque dice que todo está bien. Ella dice que en México la gente está muy contenta”, criticó.

Más tarde, en video publicado en X, Gálvez Ruiz pidió empatía con ellas, apoyarlas, presupuesto, acompañamiento de las fiscalías, apoyo a su salud emocional y becas para los hijos que quedan huérfanos por desaparición de sus padres o madres pues esa es la crisis más dolorosa para el país y “no se resuelve manipulando los datos y escondiendo la verdad”.

En el clip de video anunció que realizará el recorrido y no es un asunto de campaña electoral, “yo sí las escucho, yo sí las veo, yo sí voy a estar con ustedes”.

Sheinbaum: no hay gasolinazos

En tanto, la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con la estructura de Morena y, en Chihuahua, visitó al exgobernador y ex panista Javier Corral Jurado, cuya librería vistió antes de que por la tarde noche realice su primer mitin del año, con agricultores de manzana.

En video grabado durante su trayecto la morenista insistió en que “seguiremos sin gasolinazos” y aseguró que no ha aumentado el precio de las gasolinas.

Claudia Sheinbaum insistió en que el expresidente Vicente Fox “no está medio fufú” al plantear la extinción de los programas sociales, sino que ese es el pensamiento conservador que mueve a esos adversarios políticos.

“No crean que fumó mucho de lo que quiere legalizar”, dijo a sus seguidores en mítin en Chihuahua, a los que, como hace en todo el país, recordó que para la oposición quienes reciben programas sociales son unos flojos.

Para ello volvió a transmitir la voz de Fox en una entrevista, donde asegura que cuando gane la oposición se acabaron los programas sociales.

Sheinbaum hizo el recuento de programas de apoyo social del actual gobierno y llamó a fortalecerlos por ejemplo, con becas para estudiantes de nivel medio, mismas que se aplican en la ciudad de México y gracias a los cuales, aseguró, “disminuyó la deserción a la mitad”.