Llegan primeros contribuyentes a pagar su predial

Chihuahua, Chih.- Como parte de una tradición por parte de la ciudadanía desde muy temprana hora acudieron a las cajas de Tesorería Municipal que se ubican en las calles Sexta y Mina para aprovechar el descuento del 12 por ciento de enero en el pago de su predial

El señor Jesús José Sáenz Tujillo de 72 años, llegó a las 10 de la noche del 01 de enero, para ser el primero en pagar su Predial, quien comentó que ya tiene muchos años acudiendo desde un día antes para ser la primer persona en pagar.

Asimismo, el segundo contribuyente que llegó desde las dos de la mañana de este martes, fue el señor Francisco Arturo Payán Rodarte, quien mencionó que desde como seis años viene desde temprano para ser de los primeros ciudadanos en pagar y cumplir.

Cabe mencionar que durante el mes de enero se tiene un descuento del 12 por ciento en el pago del Impuesto Predial, por lo cual se cuentan con diversas modalidades de pago como las cajas de la Tesorería y el pago en línea en la página del municipio: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/.

Además, con su estado de cuenta pueden pagar en las tiendas Smart, Alsuper y Oxxo, así como en las sucursales de los bancos Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC, Santander, Scotiabank, Banbajio, Azteca.

HORARIOS DE CAJAS TESORERÍA EN ENERO

CENTRO

Cajas Tesorería, calle Mina #408, colonia Centro.

Horarios de 7:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Tesorería Plaza de Armas (Antiguo Edificio Comermex), avenida Independencia y calle Victoria, colonia Centro.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

NORTE

Alsuper Nogales, (a un costado de la tienda) Avenida Cristóbal Colón, equina con Circuito Universitario local #6.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Parque Fundadores, calle Miguel Barragán y Portugal, Kiosco Cibernético.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Comandancia de Seguridad Pública Norte, Avenida Homero #500.

Abierta 24 horas, de lunes a domingo.

SUR

Desarrollo Urbano, calle Presa Chuvíscar #1108.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Comandancia de Seguridad Pública Sur, Avenida Pacheco #8800.

Abierta 24 horas, de lunes a domingo.

Rastro TIF, Periférico Lombardo Toledano #13401.

Horario de 8:00 am a 2:00 pm de lunes a viernes.

Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a sábado.

Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc.

Horario de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

Villa Juárez, calle 3ª y 16 de septiembre s/n.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm