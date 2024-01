El desafío del 2024

G. Arturo Limón D.

ENCONTRAR BALANCE EN TIEMPOS DE DESBALANCE

Como saber decir que se obtiene como balance anual de un año como el 2023 en el que espacios como Ucrania, Gaza y el asedio a los intereses sionistas de Israel y Estados Unidos amagados por guerrilleros Hutíes en el Mar Rojo por la milicias nos dice que ya el mundo no es lo que fue, hay un cambio acéptenlo o no, igual es la embestida y el laboratorio de la ultraderecha en que han convertido al hermano país de Argentina con el bufón que se hizo presidente (por cierto electo por una ciudadanía argentina desesperada) de apellido Milei quien bina bien tiene no solo en desbalance sino en una crisis que es deseable no acabe en conflicto fratricida cibi, porque la paso que va el desmantelamiento acelerado que pretenden los oligarcas de dentro y fuera de Argentina para hacerse del país, encontrara sin duda la resistencia del pueblo argentino.

¿Cuál balance podemos hacer en América? donde Inglaterra quiere inventar un pozo extractor de hidrocarburos con fachada de país robándole a Venezuela parte de su territorio, basado en la antigua controversia que mantienen por el territorio Esequibo, que Venezuela afirma le fue arrebatado de mala manera en un laudo arbitral ocurrido en 1899 y que en la actualidad representa dos terceras partes del territorio de Guyana, ha provocado una profunda crisis entre ambos países, claro con Inglaterra detrás, la historia se repite lo mismo en la Malvinas que en Esequibo.

Pero antes de entrar a América debemos referir la debacle francesa en Arica donde sus reservas de uranio garantizadas a perpetuidad coa suponía de Niger país que se levantó y dijo se terminó la explotación así que mal balance para Macron.

Y para no dejar fuera el caso de la soberanía de Taiwan que se declara y sostiene por China como propia ya que la reclama cono territorio propio y al igual que al inicio del milenio lo hicieran al quitar Hong Kong a los Ingleses le dice Taiwán es nuestro a loa renuente Nortemericanos que cada vez más ven reducidos los espacios que estimaban de control propio, aun cando no fuesen suyas de origen.

El costo para Europa ha sido muy lamentable por seguir a Washington ha perdido rumbo y en el ellos también. El corolario de esto sería sin más que; YA EL MUNDO NO ES LO QUE FUE Y SI LO ENTIENDE ESTADOS UNIDOS, ISRAEL Y EUROPA BIEN Y SI NO TAMBIEN, SU SUERTTE ESTA ECHADA.

Sabemos que esto nos va a ser fácil sobrellevarlo para los diversos pueblos, pero no deseo dejar con un ánimo de desesperánzala la visión del mundo al cierre de este 2023 sino que es menester lanzar un deseo de mejoría para el 2024 que en breves horas llegara aquí mi intento por hacerlo.

UN AÑO ES MAS EL PRIVILEGIO QUE…

Es vida acumulada

demos gracias por ella siempre

muchos ya se fueron de ella,

son nuestros recuerdos y dolores

lo que es vital que al transcurrir el día

es que al alba del año nuevo llene más que nuestros ojos

de esa, la luz que inunda todo que es la esperanza

la que el poeta decía que a la vida nos lanza

para tomar lo mejor del nuevo ciclo

que la alegría nos acompañe,

que el trabajo de mejorar el mundo sea nuestro

que el amor sea el mejor combustible que nos impulse

y que seamos capaces de discernir falsedad de verdad

ante la propaganda que nos embrutece

Que veamos el fin de los caminos que elijamos recorrer

para trabajar soñando, aprendiendo y realizando los sueños

Que busquemos y lo mejor hagamos nuestros caminos

En este y todos los años que nos regale la vida…

FELICIDADES APRECIADOS LECTORES EN ESTE 2024

RECORDEMOS QUE VIVIR ES NUESTRO PRIVILEGIO DE EXISTIR