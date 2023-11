Se han tardado en destituir a senadores que hacen labor de títeres:

El magistrado Luis Villegas, refirió que está de acuerdo en la solicitud del Ministro Pérez Dayán, que plantea la destitución de senadores si no acatan resoluciones del Pleno de la (SCJN).

“Tendría que ocurrir, el senado se ha vuelto una cosa espantosa, no sirve para un carajo por ejemplo, los diputados representan a la población, chihuahua tenia 10 Distritos pero se quitó uno por la aceleración por que no crecimos al ritmo entonces son popular, los senadores no, ellos representan las entidades federativas y el código de la nación es muy claro y no hay forma de compensar con recursos económicos pues hoy los senadores están haciendo labor de títeres del régimen, al mando del gobierno federal, no representan al Estado, el destituirlos por acciones así es una medida adecuada, de hecho, creo que ya se han tardado en tomar esa resolución”, acotó.

El ministro Alberto Pérez Dayán planteó que, si la Cámara de Senadores no acata las resoluciones que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los legisladores sean destituidos.

Morena ha impedido cualquier acuerdo con la oposición, bloqueando las resoluciones de la Corte.