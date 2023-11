Yuri confiesa que se acostó con muchos hombres y puso en riesgo su vida.

Excélsior

ANDREA HERNÁNDEZ

¿Qué enfermedad tuvo?

La cantante negó ser ninfómana, pero dijo que disfrutaba este tipo de encuentros, hasta que Dios llegó a su vida.

Yuri recientemente dio de qué hablar luego de que hiciera fuertes revelaciones sobre su vida privada, especialmente sobre su sexualidad y cómo la disfrutó hace algunos años cuando no tenía límites al momento de acercarse a un hombre.

Cabe recordar que la cantante es una ferviente creyente del cristianismo, algo por lo que ha sido duramente criticada, sin embargo, ella lo menciona cada que tiene la ocasión y expresa sus emociones al respecto, justo como ocurrió en la entrevista que le hizo Nayo Escobar en su podcast.

Durante la entrevista, la cantante habló sobre los excesos que cayó en el pasado, si bien negó que haya sido con drogas, aceptó que lo suyo era “el amor”, lo que ella describió como “el piojito” y “el cariñito”, por lo que no tenía reparo en acostarse con quien le gustara.

En su caso, dijo que ella desconocía lo que era la paz, la integridad y la familia, por lo que en su juventud decidió “vivir la vida loca” sin considerar las consecuencias, pues ella sólo disrutaba de las relaciones sexuales y el placer que éstas le daban.

Nunca me cuidé, no sé cómo no quedé embarazada. Dios desde ese momento estaba de mi lado. Y yo me acosté con mucha gente”

Aunque negó haber sido ninfomaniaca, la cantante detalló que fue algo muy cercano, pero que gracias a la llegada de Dios a su vida pudo salir de esa etapa, ya que tenía dinero, belleza, juventud y todos la miraban.

Pues ya salgo de ahí cuando ya soy cristiana. Si yo me alejo de Dios, me voy a las andadas, porque mi carne está viciada, yo la vicié”

¿Qué enfermedad tuvo Yuri tras haberse acostado con muchas personas?

De acuerdo con lo que dijo la veracruzana, el no haberse cuidado le causó afectaciones en su salud, pues nunca se protegió, ya que sólo calculaba la fecha en que no estuviera ovulando para no quedar embarazada durante sus encuentros sexuales.

Un papiloma cervicouterino casi cáncer. Sí, casi me mata, porque yo estaba media ‘happy day’ cada vez que me acostaba con los señores”

Finalmente la cantante dijo que el diablo se le presenta en forma de tentaciones es decir, hombres que le gustan y con quienes quisiera tener algo sexual, pero ha aprendido a alejarse de ellos gracias a su acercamiento con Dios.