Urge endurecer reglas a videojuegos y evitar el acoso a menores de edad: diputada Magdalena Rentería.

-“Prende” alertas por el grooming y ciber seguridad el uso de los videojuegos en línea en niñas, niños y adolescentes (NNA).

La diputada Magdalena Rentería Pérez integrante del Grupo Parlamentario de morena, sometió ante el Congreso la iniciativa con carácter de decreto para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de proteger a menores que usan videojuegos en plataformas y sobre todos aquellos que se juegan en línea.

La diputada juarense señaló que la industria del videojuego tiene más de 60 años en la sociedad moderna, y según cifras generó 184 mil millones de dólares solo en 2023. Por lo que indicó, es momento de dar forma jurídica a la obligación de verificación de edad de cuentas de perfil en las plataformas de videojuegos en línea, mediante mecanismos idóneos, proporcionales y respetuosos de la legislación en materia de protección de datos personales que deberán solicitar verificación de edad en el servicio en línea. Tarea aclaró, que recaerá en el Ejecutivo Federal para plantear el proceso específico, ya que el alcance de la iniciativa de la diputada Rentería, es solamente la exigencia de verificación de edad en plataformas de videojuegos.

‘En México aún no existe evidencia empírica sistematizada entre ciberdelitos y videojuegos específicos, pero sí existen primeros indicios de cómo las nuevas tecnologías están afectando en cuanto a delitos a los menores de edad’ difundió la legisladora. Y lo hizo citando cifras del INEGI sobre un aumento en el delito de acoso contra menores de edad, que se duplicó al pasar de 718 a mil 400 de 2023 a 2024. Así como de notas periodísticas a nivel nacional que hablan en qué incidentes cibernéticos, los cuales se refieren a los registros de aquellos eventos, sucesos o conductas que podrían estar relacionados con algún probable hecho delictivo en el que se utilicen medios electrónicos o informáticos para su comisión, aumentaron de forma considerable para los menores de edad de 2023 a 2024. ‘El Estado Mexicano debe adoptar medidas preventivas razonables antes de que los riesgos se materialicen en daños a la población menor de edad’, señaló.

Es necesario exigir a las empresas proveedoras de videojuegos en línea un proceso de verificación de edad en vista del interés superior de la niñez. Puede ser por datos biométricos, aunque esto no es deseable, por identificación legal o directamente por medio del permiso verificable del padre o tutor legal para jugar en línea.

Derivado de lo anterior indica la iniciativa presentada, se pide modificar el artículo 69 de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños Y Adolescentes, solicitando que la Secretaría de Gobernación establezca criterios de clasificación de los videojuegos que se distribuyan, comercialicen o arrienden, por cualquier medio, y vigilará su cumplimiento. La Secretaría de Gobernación se coordinará con las autoridades internacionales competentes en la materia para la clasificación de videojuegos.

También, que sea la Secretaría de Gobernación quien establezca la obligación para los proveedores de videojuegos que cuenten con funcionalidades de interacción en línea, de implementar mecanismos de conformidad con los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de verificación de edad para el acceso y creación de cuentas que ofrezcan o presten servicios en territorio nacional.