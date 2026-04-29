Invita Secretaría de Hacienda a aprovechar último día de descuentos en el pago de revalidación vehicular. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Hacienda, invita a la ciudadanía a que aproveche este 30 de abril el último día de descuentos en revalidación vehicular 2026.

Las tarifas aplicables durante este mes son:

-Modelos 2021 a 2027: 2 mil 529

-Modelos 2016 a 2020: 2 mil 476

-Modelos 2011 a 2015: 2 mil 272

-Modelos 2006 a 2010: 2 mil 119

-Modelos 2001 a 2005: 1,966

-Modelos 1996 a 2000: 1,864

-Modelos anteriores a 1995: 1,609



A partir del 1 de mayo, el trámite tendrá un costo de 2 mil 749 para todos los modelos de vehículos.



La dependencia llama a las y los contribuyentes a aprovechar las deducciones y realizar su pago a través de los distintos medios disponibles, que incluyen plataformas digitales, módulos de Recaudación de Rentas, opciones vía WhatsApp al 614 372 17 00 y la página ipagos.chihuahua.gob.mx



Cumplir a tiempo permite mantener actualizado el padrón vehicular y contribuir al desarrollo del estado al fortalecer los servicios y obras en beneficio de la población.



Además, quienes tengan un adeudo superior a los 10 mil pesos pueden acercarse a cualquier módulo de Recaudación de Rentas y solicitar un convenio, el cual se puede diferir en pagos con uno inicial del 20 por ciento de la deuda.