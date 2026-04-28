De futbolista a empresario de Pemex: así obtuvo Giovani Dos Santos contrato millonario sin experiencia petrolera.

Crónica

Por Adolfo López

Una reciente investigación colocó al exfutbolista en el centro de la polémica tras revelarse su relación con una empresa que obtuvo un contrato por más de 13 millones de dólares con Pemex.

El exfutbolista mexicano Giovani dos Santos fue vinculado a un contrato millonario con Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que una investigación del portal Latinus revelara su participación como socio en una empresa que recibió más de 13.7 millones de dólares para el suministro de productos químicos.

El acuerdo, que supera los 238 millones de pesos, se concretó en septiembre de 2024 y ha generado cuestionamientos por la falta de experiencia de la compañía en la industria petrolera.

¿Por qué genera dudas el contrato con Pemex con Giovani dos Santos?

La empresa involucrada, Procura de México, fue fundada en 2005 en Tabasco con actividades alejadas del sector energético, como la venta de leche, artículos de limpieza y proyectos de construcción hotelera.

A pesar de ello, obtuvo un contrato para proveer insumos químicos especializados, entre ellos separadores de crudo y agua, resinas, retardantes de fuego y desinfectantes.

El punto que más ha llamado la atención es que su objeto social no contempla la comercialización de hidrocarburos ni derivados químicos, lo que ha abierto cuestionamientos sobre cómo se asignó el contrato.

Papel que juega Giovani Dos Santos en la empresa petrolera

De acuerdo con la investigación, Dos Santos se integró como socio en septiembre de 2023, tras un movimiento registrado en una notaría vinculada a Ángel Mario Balcázar Martínez, exfuncionario del gobierno de Adán Augusto López Hernández.

Antes de su llegada, no había registros de contratos entre la empresa y Pemex. Meses después, el exjugador —con pasado en el Barcelona y la Selección Mexicana— expresó públicamente su apoyo a la campaña de Claudia Sheinbaum.

El contrato contempla entregas entre septiembre de 2024 y julio de 2025, bajo la marca “Tati”, registrada por el propio exfutbolista junto a su socio Antonio Fatford Tool.

¿Qué vínculos aparecen en el entorno del caso?

El reportaje también ubica relaciones con figuras del ámbito político y energético. Se documentó la presencia de Dos Santos en oficinas de David Alipimenna, exdirector de Cenagas.

Además, Procura de México presume vínculos comerciales con entidades como la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno de Tabasco.

En paralelo, Antonio Fatford Tool, socio del exfutbolista, tuvo participación en la administración pública durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

¿Qué han dicho Pemex y el exfutbolista?

Hasta el momento, ni Pemex ni autoridades federales han fijado una postura oficial sobre los señalamientos. Tampoco Giovani Dos Santos ha respondido públicamente.

El caso ha puesto bajo la lupa los criterios de asignación de contratos dentro de la paraestatal, así como la relación entre figuras públicas, empresas privadas y el sector energético.

La polémica marca una nueva etapa en la vida del exfutbolista, ahora lejos de las canchas y en medio de cuestionamientos por su incursión en los negocios.