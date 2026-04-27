Arturo Limón

Todos leemos que en el título de esta colaboración hay una advertencia, habrá quien decida verla y atenderla, habrá quien la deje de lado, y suponga que nada pasara, pero si pasa, con la CIA, pasan cosas hemos visto el vuelco nacional que nos ha dado un hecho de eso que suelen aparentemente ocurrir cotidianamente en una autopista, carretera estatal, camino vecinal o brecha como ocurrió en el accidente de los 4 agentes, dos mexicanos y dos estadounidenses, que transitaban en la Sierra Tarahumara, el lugar aún impreciso creo que no lo saben ni los que han hecho las actas de defunción a decir de la prensa, sin embargo hoy no creo conveniente dedicar el tiempo a saber si fue un aventón o una acción encubierta, en fin me concretare a decir para quien desee entenderlo y atenderlo a cabalidad Cuidado con la… CompañIA

Y por si es desconocido para los amables lectores y aun para los que han asumido esta asociación que desde mi modesta perspectiva ha de considerarse de alto riesgo, aquí daré una descripción pormenorizada que será breve, por el espacio disponible de su historia;

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos ha sido señalada por su participación directa o indirecta en diversas acciones encubiertas, incluyendo golpes de Estado y derrocamientos de gobiernos, principalmente durante la Guerra Fría para contener la influencia soviética y proteger intereses económicos estadounidenses.

A continuación se presenta una cronología de las principales acciones de derrocamiento propiciadas o respaldadas por la CIA:

Principales Derrocamientos y Acciones de la CIA (Cronología)

· 1949: Siria: La CIA respaldó un golpe de Estado militar que derrocó al gobierno electo.

· 1953: Irán (Operación Ajax): La CIA y el MI6 británico organizaron el derrocamiento del primer ministro electo Mohammad Mosaddegh, quien había nacionalizado la industria petrolera, para restaurar el poder del Sha Mohammad Reza Pahlavi.

· 1954: Guatemala (Operación PBSuccess): La CIA organizó, financió y entrenó a un ejército mercenario para derrocar al presidente Jacobo Árbenz tras sus reformas agrarias, que afectaban los intereses de la United Fruit Company.

· 1960-1961: Congo: La CIA facilitó la captura y posterior asesinato del primer ministro Patrice Lumumba en 1961, favoreciendo el ascenso de Mobutu Sese Seko.

· 1961: Cuba (Invasión de Bahía de Cochinos): Intento fallido de invasión por exiliados cubanos entrenados y financiados por la CIA para derrocar a Fidel Castro. (Es Fidel justamente el que mas veces fue atentado por la CIA teniendo un record http://m24digital.com/2011/12/15/fidel-castro-record-en-ser-victima-de-intentos-de-asesinato/ Archivado el 7 de enero de 2012 en Wayback Machine.

· 1963: Ecuador: La CIA desestabilizó al gobierno del presidente José María Velasco Ibarra y apoyó el golpe de Estado que instaló una junta militar, tras la negativa de Velasco a romper relaciones con Cuba.

· 1963: Irak: Apoyo al golpe de Estado del Partido Baaz que derrocó al presidente Abd al-Karim Qasim.

· 1964: Brasil: La CIA proporcionó apoyo político y logístico para el golpe militar que depuso al presidente João Goulart.

· 1965: República Dominicana: La CIA y fuerzas militares estadounidenses intervinieron para sofocar un levantamiento a favor del derrocamiento del gobierno y el regreso del izquierdista Juan Bosch.

· 1965-1967: Indonesia: La CIA respaldó al general Suharto para deponer a Sukarno, resultando en una masacre masiva de presuntos comunistas.

· 1973: Chile: Documentos desclasificados confirmaron que la CIA financió acciones de desestabilización contra el presidente Salvador Allende, culminando en el golpe militar liderado por Augusto Pinochet.(Iniciando así la implementación de la noche obscura del neoliberalismo, usando ese país como laboratorio para ese modelo económico diseñado por Milton Friedman de la Escuela de Chicago)

· 1975-1976: Argentina: Estados Unidos respaldó a la junta militar que derrocó a Isabel Martínez de Perón, iniciando la dictadura más sangrienta del país.

· 1975-1990: Angola: Apoyo a grupos rebeldes para derrocar al gobierno apoyado por soviéticos.

· 1980s: Nicaragua: La CIA entrenó y financió a la “Contra” para desestabilizar y derrocar al gobierno sandinista. (parte de ese capítulo tuvo lugar en Chihuahua justamente en El Rancho Búfalo, municipio de Allende el cual fue el mayor centro de producción de marihuana en noviembre de 1984, se destruyeron más de 544 hectáreas de droga valoradas en miles de millones de dólares, que generaban recursos para que Estados Unidos apoyara asi clandestinamente con esta acción encubierta)

· 1981-1992: Afganistán (Operación Ciclón): La CIA armó y financió a los mujahideen para combatir a las fuerzas soviéticas en Afganistán.

Contexto de las Intervenciones

· Plan Cóndor (Años 70): Estados Unidos respaldó una red transnacional entre dictaduras del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay) para eliminar opositores de izquierda.

Al Jazeera

· Injerencia Electoral: Se ha documentado la interferencia en elecciones de otros países, como Italia (1948), Filipinas (1953), Japón (años 50/60) y Rusia (1996).

Wikipedia

· América Latina: Ha sido la región con mayor intervención, buscando evitar “nuevas Cubas” en el continente.

Geopolitical Monitor +1

Nota: Las acciones de la CIA suelen ser operaciones encubiertas, por lo que muchas han sido confirmadas décadas después mediante la desclasificación de documentos ) (Fuente consultada Wikipedia )

COROLARIO

Las críticas y frases sobre la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a menudo se centran en el secretismo, la manipulación política y las intervenciones encubiertas. A continuación se presentan frases y reflexiones basadas en el análisis de su influencia negativa:

· Sobre el cinismo de su lema: “Resulta difícil pasar por alto el descarado cinismo de esta organización que se conduce por la vía del ocultamiento, en forma de operaciones encubiertas y mentiras de toda índole”. www.psjm.es

· Sobre la verdad y la inteligencia: A pesar de que Allen Dulles hizo grabar “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” en la sede de la CIA, las operaciones de la agencia suelen caracterizarse por el ocultamiento y la desinformación.

· Sobre el espionaje: “La desinformación constituía la base de todo espionaje”.

· Sobre el poder oculto: “Cuando se pelea por el control de una espada, siempre gana quien sostiene la empuñadura” (en referencia a cómo las agencias de inteligencia manipulan los conflictos).

Estas últimas frases las uso para dar sentido y concluir con una referencia dada por un veterano ex agente que vivió el tiempo del asesinato del presidente John F. Kennedy, sucedido como sabemos en Dallas en noviembre de 1963.

Cuenta él que Robert Kennedy hermano del fallecido presidente, llego con una sola pregunta para John McCone quien había sucedió a Allen Dulles como director de la CIA como se recordara Dulles fue destituido en noviembre del1961 por el presidente John F. Kennedy tras el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba,

La pregunta única de Bob Kennedy al director Mc Cone fue; ¿Ha matado la CIA a mi hermano? https://www.youtube.com/watch?v=JyreJH3VQM0

Han pasado 63 años y aun eso no se sabe, podemos esperar a saber algunas respuestas de quien deban darlas, ¿Cuál es la real causa de la presencia de agentes de la CIA encubiertos en Chihuahua?

¿Lo sabremos algún día?