Identifican a mujer asesinada a balazos en Quintas Quijote

Una mujer de 38 años de edad fue asesinada a balazos al interior de un vehículo en el cruce de las calles Sabayana y Gomia, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados interceptaron a la víctima y le dispararon en al menos tres ocasiones, dejándola sin vida en el lugar.

La víctima fue identificada como Erika Marina S. B., quien se encontraba dentro de un automóvil Chevrolet HHR de color blanco al momento del ataque.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, donde procedieron a acordonar la zona y resguardar la escena del crimen. Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

De manera preliminar, surgió la versión de que la mujer podría haber estado embarazada; no obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.