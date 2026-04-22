Llama Gobierno Municipal a evitar el abandono de mascotas; es una falta sancionable.

Actuar con responsabilidad evita el abandono y posibles sanciones.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, refuerza su estrategia para atender la sobrepoblación de perros y gatos mediante diversas acciones para cuidar a los animales de compañía.

El abandono de mascotas es una falta grave sancionable, una acción que afecta directamente a la comunidad y pone en riesgo la vida de los animales, por lo que es fundamental prevenirla mediante el cuidado responsable.

De acuerdo con la normatividad vigente, esta conducta puede ser sancionada con multas que van de 150 a 10 mil UMAs y/o arresto de hasta 36 horas. En el caso de camadas abandonadas, la sanción se aplica por cada mascota, al tratarse de vidas individuales, lo que refuerza la importancia de actuar con responsabilidad.

Esterilizar previene el abandono, mejora la salud de las mascotas y evita camadas no planeadas que, en muchos casos, terminan en situación de calle.

Para facilitar que más familias cumplan con esta responsabilidad, la Coordinación amplía el acceso a la esterilización mediante el Centro Fijo, con una cuota de recuperación de 200 pesos, ubicado en Periférico de la Juventud número 7120, Fraccionamiento Cumbres I.

Asimismo, el Esterimóvil recorre distintas colonias con servicios gratuitos, lo que permite a más personas ser parte de la solución.

Si tienes un perro o gato, agenda tu cita: 614-349-93-21 y 614-438-91-96 de lunes a viernes, de 9:00 am a 3:00 pm.