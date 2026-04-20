Llega Alto Comisionado de la ONU a México en medio de alerta por crímenes de lesa humanidad.



Diario de México

Israel Campos Montes

Se reunirá con Sheinbaum.

Volker Türk dialoga con jóvenes y víctimas en sus primeras horas en el país, en medio de un llamado urgente del organismo internacional ante posibles crímenes de lesa humanidad.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, arribó a la Ciudad de México para iniciar una visita oficial que se extenderá hasta el próximo 22 de abril.

El objetivo de su estancia es establecer un diálogo directo con autoridades gubernamentales, representantes de la sociedad civil y víctimas de violaciones a las garantías individuales.

A pocas horas de su llegada, el funcionario de origen austríaco se presentó en el Centro Histórico de la capital para convivir con jóvenes mexicanos, con quienes intercambió perspectivas sobre la relevancia de los derechos humanos en la actualidad.

Türk expresó su intención de llevar las inquietudes de este sector a sus próximas mesas de trabajo con las autoridades locales.

Posteriormente, el representante de la ONU sostuvo encuentros con familiares y colectivos de personas desaparecidas, así como con organizaciones de renombre como Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Fundación para la Justicia.

AGENDA INSTITUCIONAL

Se tiene previsto que el Alto Comisionado se reúna con la presidenta Claudia Sheinbaum, una vez que la mandataria regrese de su viaje oficial por Barcelona, España.

La agenda también incluye sesiones con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y representantes del sector privado.

Esta visita ocurre en un momento de alta tensión internacional para México. Recientemente, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) determinó que existen indicios fundados de que en el país se han cometido desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, señalando ataques sistemáticos contra la población civil en diversos periodos y regiones.

Debido a la gravedad de los casos registrados en entidades como Coahuila y Veracruz durante administraciones pasadas, el Comité ha solicitado formalmente que la situación sea remitida de urgencia a la Asamblea General de las Naciones Unidas para evaluar medidas de apoyo y erradicación de estos delitos.