El narco tiene aterrados a los Aguilar y a Nodal

fuente: infobae

El cantante Christian Nodal y la familia Aguilar han postergado la boda religiosa de Nodal con Ángela Aguilar debido a la violencia ligada al narcotráfico en Zacatecas, entidad donde planeaban celebrar la ceremonia este mayo del 2026.

El intérprete de música regional mexicana relató a medios en República Dominicana que la decisión surge tras vivir un episodio de riesgo en las inmediaciones del rancho familiar de los Aguilar, lo que llevó a la pareja a priorizar su seguridad y replantear la fecha del evento, según la entrevista dada al matutino Sale El Sol.

No existe una nueva fecha tentativa para la boda religiosa, ya que el principal criterio de la familia es esperar a que las condiciones de seguridad permitan retomar los planes.

Nodal explicó que la pareja pensó en casarse en mayo, pero el ambiente de inseguridad en la región y un suceso reciente alteraron sus intenciones:

“Nosotros habíamos hablado mucho de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo por, por, pues la situación como está México, nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota, ¿verdad? En el, en el carro. Es que está grave, grave. Yo me estoy riendo porque sabes cómo somos los mexicanos”, dijo el cantante.