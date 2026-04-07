Otorga Fideapech más de 90 mdp en préstamos a Mipymes.

Este esquema facilita el acceso a financiamiento en condiciones preferenciales.

El Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech) otorgó, durante el último año, más de 90 millones de pesos en préstamos a 74 emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de la entidad.

Los recursos se destinan principalmente a la adquisición de insumos y materia prima, así como a la comercialización de productos, y la compra de maquinaria y equipo, con el propósito de fortalecer sus operaciones e impulsar su desarrollo.

Desde 2022, los financiamientos han contribuido a la conservación de más de 3 mil 300 empleos en Aldama, Batopilas, Bocoyna, Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Guerrero, Hidalgo del Parral, Jiménez, Juárez, Meoqui, Namiquipa, Rosales, Saucillo y Urique, entre otros.

Este Fideicomiso es el principal instrumento financiero del Gobierno del Estado y ofrece cinco modalidades de crédito, con tasas competitivas y montos de hasta 5 millones de pesos, lo que permite a emprendedores y Mipymes chihuahuenses fortalecer su actividad productiva.

Para solicitar un crédito consultar en www.fideapech.com.