Derrame de petróleo en Veracruz desata protesta en Pajapan: “sin mar limpio no hay sustento”.

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PorAlexa Cirel

Comunidades costeras marchan para exigir limpieza efectiva, apoyos urgentes y claridad sobre los responsables.

Más de un centenar de habitantes del municipio de Pajapan, en el sur de Veracruz, se manifestaron este domingo 5 de abril para exigir atención urgente a las afectaciones provocadas por el derrame de hidrocarburos detectado desde el pasado 2 de marzo en el Golfo de México.

Bajo el lema “Marcha por el mar y la laguna”, pescadores, restauranteros, transportistas y comerciantes recorrieron las principales calles de la cabecera municipal hasta Playa Linda, una de las zonas más impactadas por la contaminación.

La movilización inició alrededor de las 9:00 horas y se desarrolló de manera pacífica, con consignas dirigidas a las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Derrame de hidrocarburos paraliza pesca y turismo en la región

Desde que se reportó la presencia de crudo en las costas, las actividades económicas en la zona han quedado prácticamente detenidas. El derrame de hidrocarburos ha provocado afectaciones en costas de Veracruz. (AP Foto/Félix Márquez)

Las comunidades de Pajapan, Jicacal y Playa Linda han resentido los efectos directos en la pesca, principal fuente de ingresos, así como en el comercio y el turismo, sectores que dependen de la actividad costera.

Habitantes señalaron que, además del impacto económico, existe preocupación por posibles riesgos a la salud y daños a la biodiversidad marina.

Comunidades indígenas denuncian daño ambiental y falta de respuesta

Durante la marcha, pobladores acusaron que las acciones de limpieza implementadas hasta ahora han sido insuficientes para contener el problema.

En voz de los manifestantes, el reclamo se centró en la falta de resultados visibles y en la continuidad del arribo de residuos de hidrocarburo a las playas. Comunidades indígenas de Pajapan exigen atención ante el derrame de hidrocarburos. (AP Foto/Félix Márquez)

“Lo que tiramos al mar, lo recibimos en el plato. Protejamos lo que nos alimenta”, expresó uno de los participantes, al subrayar la relación entre el ecosistema y la seguridad alimentaria de la región.

Exigencias de los manifestantes ante el derrame en Veracruz

Entre pancartas y consignas, los participantes plantearon una serie de demandas dirigidas a las autoridades:

Realizar una limpieza profunda en playas y en la Laguna del Ostión

en playas y en la Establecer monitoreo permanente ante la llegada de nuevos residuos

ante la llegada de nuevos residuos Implementar medidas preventivas para evitar futuros derrames

para evitar futuros derrames Otorgar apoyos económicos a sectores afectados como pesca , turismo y comercio

a sectores afectados como , y Garantizar transparencia sobre las causas y responsables del incidente

Marchas en Veracruz buscan visibilizar impacto ambiental y económico

La protesta en Pajapan forma parte de una jornada de movilizaciones convocadas por organizaciones civiles en distintos puntos del estado, como Coatzacoalcos y el puerto de Veracruz.

Los colectivos buscan visibilizar los efectos del derrame en más de 600 kilómetros de litoral, así como exigir claridad en la información oficial y sanciones a los responsables. Para este domingo 5 de abril colectivos organizaron una movilización del asta bandera al Malecón, en el Puerto de Veracruz, con el objetivo de exigir respuestas al gobierno ante el derrame de petróleo en el Golfo de México. (Redes Sociales)

En sus pronunciamientos, advirtieron que la problemática no solo es ambiental, sino también social, al afectar directamente el sustento de comunidades costeras.

Limpieza avanza, pero persisten residuos en las costas

Autoridades han informado que los trabajos de limpieza continúan en las zonas afectadas y que se ha logrado retirar una parte importante del hidrocarburo.

Sin embargo, habitantes reportan que factores como los vientos del norte han provocado que el crudo vuelva a aparecer en distintas áreas, obligando a realizar labores de limpieza de manera reiterada.

A más de un mes del derrame, la falta de responsables identificados y la persistencia de residuos mantienen la inconformidad social en la región, donde las comunidades demandan soluciones integrales y de largo plazo.