La política agraria en tiempos de Morena.

Por: Francisco Flores Legarda

“Ser pueblo, hacer pueblo

y estar con el pueblo”

Lucio Cabañas

La historia de la tenencia de la tierra en nuestra historia desde la época

precolombina, ha tenido un contenido social, político y conflictos que han formado

debates con resultados loables la cual no solo es tema de los campesinos sino

para todo el pueblo. Por nuestras venas junto con la sangre circula la historia de

México. No olvidemos de que cuando menos el. sesenta por cierto de la tierra esta

en manos de campesinos que han sobrevivido conflictos que una gran mayoría

están en la miseria hasta el olvido del gobierno. Aunque lo quieran para la 4T no

existen, para elos la venta de café, chocolate, azúcar y demás productos son

suficientes para amainar el hambre. Esto no resolverá la pobreza en los ejidos y

comunidades. Es una burla maniobra que lamentablemente el pueblo bueno esta

arrinconado con – las tarjetas del Bienestar -.

Cuando inicia la etapa de construcción del parís después de la Revolución

Mexicana los grupos de poder generales, campesinos, trabajadores, empresarios

y otros grupos de poder, continuaban con las revueltas para tener el control de las

instituciones y hacer gobierno, lo cual derivo en la muerte de caudillos que

combatieron a Porfirio Díaz y luego Huerta, lo cual llego el asesinato de Francisco

I Madero, Pino Suarez, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón,

Venustiano Carranza entre otros.

Siendo presidente Plutarco Elías Calle con el propósito de atenuar lo conflicto que

continuaban en México, y aunque a varios les duela se formo el Partido Nacional

Revolucionarios, el 4 de marzo de 1929 Elías Calles, tras el asesinato de Álvaro

Obregón, con el objetivo de transitar de un régimen de caudillos a uno de

instituciones, unificando a las facciones revolucionarias. Evolucionó a Partido de la

Revolución Mexicana (PRM) en 1938 y finalmente a PRI en 1946 en las manos de

Lázaro Cárdenas.

Se buscaba consolidar el poder y unificar a los distintos grupos políticos y militares

regionales, logrando con esto una atención del sector campesino en México, a

pesar de la pobreza a lo largo de nuestro país.

Después de esto surgieron las guerrillas campesinas y urbanas, en donde los

gobiernos de PRI respondieron con extrema violencia no solo a estos grupos

vulnérales sino también a estudiantes en todo el país. Surgieron partidos u

organizaciones de izquierda, comunista, anarquistas, incluyendo grupos de poder

dentro del PRI.

El Partido Acción Nacional (PAN) fue fundado el 16 de septiembre de 1939 en la

Ciudad de México por una coalición de grupos intelectuales, profesionales,

católicos y ex-revolucionarios que buscaban una alternativa democrática al partido

oficial, partido que no se involucraba dentro del proceso postrevolucionario,

quienes eran grupos de derecha, con una voz importante en el país.

Partidos de Izquierda: Partido Comunista Mexicano, Partido Popular Socialista,

Partido Socialista Unificado de México, Partido de la Revolución Democrática,

Partido del Trabajo del cual se ha señalado fue formado por el Salinas de Gortari y

su hermano Raúl, Partido Mexicano Socialista y ahora Morena que se conformo

de miembros PRI y un sector de Acción Nacional.

En este punto me detengo. Lucio Cabañas y el Partido del Pueblo, junto con

guerrilleros, campesinos y estudiantes buscaron cambios para el país, a lado de

lideres que dieron su vida para la libertad del pueblo. El PRI y grupos de

empresarios de derecha los exterminaron. Hasta la fecha la historia no ha

terminado con esta negra historia de México.

Esta breve historia la señalo con el propósito de a pesar de las grandes

diferencias entre las organizaciones políticas con aciertos y logros en el campo

México, los ejidatarios continúan en la pobreza, acentuada con el gobierno de

Morena los tiene el olvido, los campesinos del no viven de la venta del café,

chocolate y demás productos.

Esta gran historia de nuestro país, la cual aporto instituciones fuertes, logrando un

reparto de la tierra, con conflictos graves que hasta la fecha persisten.

Deseo señalar los conflictos generados en el Estado de Chihuahua en las

dependencias del Sector Agrario integrado por las Delegaciones federales de

SEDATU, (antes Reforma Agraria), Registro Agrario Nacional y Procuraduría

Agraria en proceso de extinción, derivado de la falta de asistencia de los Poderes

de Unión. En caso de Chihuahua los titulares de estas intuiciones en el Estado de

Chihuahua, no tienen una formación, identidad, desconocen cuales son funciones,

es decir están faltos de todas responsabilidad política y social frente a los

campesinos.

Conflictos operativos:

El Registro Agrario Nacional quien se encarga del registro de todos los actos

relacionados con la tenencia de la tierra. Su operación es sorprendente. Inicio, la

falta de pago de la renta de las oficinas que ocupaban, el dueño les dio tres meses

para que las desocupen, pero ya paso el termino y las oficinas centrales en

México, les dicen “que busquen un lugar en donde no les cobren”. Por otro lado,

no tienen sistema para el registro de los diversos actos porque – se les cayo el

sistema -. Insisto de risa antes de negocias los tres meses de gracia el dueño les

corto la luz y el agua.

En caso de la Procuraduría Agraria no cuentan con oficinas al ser desalojados por

el dueño – ante la falta de pago, – un parte de los funcionarios – los ubicaron en

las oficinas de SEDATU en lo corresponde al personal de oficina y algunos están

en las instalaciones del Tribunal Unitario Agravio, por si fuera poco, otros “office

room”.

En las dependencias mencionadas incluyendo al Tribuna Agrario, carecen de

insumos materiales y económicos para su desempeño. Los titúlales en la Ciudad

de México les ordena que no salgan a lugares donde este permeada la

delincuencia organizada. Es decir, ni a la Colonia Villa en la ciudad de Chihuahua,

podrán realizar su trabajo.

Esto es una realidad desde los gobiernos panistas desmantelaron el Sector

Agrario hasta la fecha. Es una realidad.

Por último, un grupo de litigantes de la vieja guardia, otros formados desde 1992

desde las reformas al articulo 27 de la Ley Agraria con Salinas de Gortari,

exfuncionarios de las dependencias señaladas, conformaron el Colegio de

Abogados Agraristas, con el propósito de hacer frente de los campesinos frente a

instituciones agrarias, señalamiento de necesidades del campo y una atención

integral a los campesinos justiciables.

Los miembros de este histórico Colegio no tienen precedentes en México,

integrado por abogados reconocidos a nivel nacional.

Salud y larga vida.

Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH

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