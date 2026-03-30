La política agraria en tiempos de Morena.
Por: Francisco Flores Legarda
“Ser pueblo, hacer pueblo
y estar con el pueblo”
Lucio Cabañas
La historia de la tenencia de la tierra en nuestra historia desde la época
precolombina, ha tenido un contenido social, político y conflictos que han formado
debates con resultados loables la cual no solo es tema de los campesinos sino
para todo el pueblo. Por nuestras venas junto con la sangre circula la historia de
México. No olvidemos de que cuando menos el. sesenta por cierto de la tierra esta
en manos de campesinos que han sobrevivido conflictos que una gran mayoría
están en la miseria hasta el olvido del gobierno. Aunque lo quieran para la 4T no
existen, para elos la venta de café, chocolate, azúcar y demás productos son
suficientes para amainar el hambre. Esto no resolverá la pobreza en los ejidos y
comunidades. Es una burla maniobra que lamentablemente el pueblo bueno esta
arrinconado con – las tarjetas del Bienestar -.
Cuando inicia la etapa de construcción del parís después de la Revolución
Mexicana los grupos de poder generales, campesinos, trabajadores, empresarios
y otros grupos de poder, continuaban con las revueltas para tener el control de las
instituciones y hacer gobierno, lo cual derivo en la muerte de caudillos que
combatieron a Porfirio Díaz y luego Huerta, lo cual llego el asesinato de Francisco
I Madero, Pino Suarez, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón,
Venustiano Carranza entre otros.
Siendo presidente Plutarco Elías Calle con el propósito de atenuar lo conflicto que
continuaban en México, y aunque a varios les duela se formo el Partido Nacional
Revolucionarios, el 4 de marzo de 1929 Elías Calles, tras el asesinato de Álvaro
Obregón, con el objetivo de transitar de un régimen de caudillos a uno de
instituciones, unificando a las facciones revolucionarias. Evolucionó a Partido de la
Revolución Mexicana (PRM) en 1938 y finalmente a PRI en 1946 en las manos de
Lázaro Cárdenas.
Se buscaba consolidar el poder y unificar a los distintos grupos políticos y militares
regionales, logrando con esto una atención del sector campesino en México, a
pesar de la pobreza a lo largo de nuestro país.
Después de esto surgieron las guerrillas campesinas y urbanas, en donde los
gobiernos de PRI respondieron con extrema violencia no solo a estos grupos
vulnérales sino también a estudiantes en todo el país. Surgieron partidos u
organizaciones de izquierda, comunista, anarquistas, incluyendo grupos de poder
dentro del PRI.
El Partido Acción Nacional (PAN) fue fundado el 16 de septiembre de 1939 en la
Ciudad de México por una coalición de grupos intelectuales, profesionales,
católicos y ex-revolucionarios que buscaban una alternativa democrática al partido
oficial, partido que no se involucraba dentro del proceso postrevolucionario,
quienes eran grupos de derecha, con una voz importante en el país.
Partidos de Izquierda: Partido Comunista Mexicano, Partido Popular Socialista,
Partido Socialista Unificado de México, Partido de la Revolución Democrática,
Partido del Trabajo del cual se ha señalado fue formado por el Salinas de Gortari y
su hermano Raúl, Partido Mexicano Socialista y ahora Morena que se conformo
de miembros PRI y un sector de Acción Nacional.
En este punto me detengo. Lucio Cabañas y el Partido del Pueblo, junto con
guerrilleros, campesinos y estudiantes buscaron cambios para el país, a lado de
lideres que dieron su vida para la libertad del pueblo. El PRI y grupos de
empresarios de derecha los exterminaron. Hasta la fecha la historia no ha
terminado con esta negra historia de México.
Esta breve historia la señalo con el propósito de a pesar de las grandes
diferencias entre las organizaciones políticas con aciertos y logros en el campo
México, los ejidatarios continúan en la pobreza, acentuada con el gobierno de
Morena los tiene el olvido, los campesinos del no viven de la venta del café,
chocolate y demás productos.
Esta gran historia de nuestro país, la cual aporto instituciones fuertes, logrando un
reparto de la tierra, con conflictos graves que hasta la fecha persisten.
Deseo señalar los conflictos generados en el Estado de Chihuahua en las
dependencias del Sector Agrario integrado por las Delegaciones federales de
SEDATU, (antes Reforma Agraria), Registro Agrario Nacional y Procuraduría
Agraria en proceso de extinción, derivado de la falta de asistencia de los Poderes
de Unión. En caso de Chihuahua los titulares de estas intuiciones en el Estado de
Chihuahua, no tienen una formación, identidad, desconocen cuales son funciones,
es decir están faltos de todas responsabilidad política y social frente a los
campesinos.
Conflictos operativos:
El Registro Agrario Nacional quien se encarga del registro de todos los actos
relacionados con la tenencia de la tierra. Su operación es sorprendente. Inicio, la
falta de pago de la renta de las oficinas que ocupaban, el dueño les dio tres meses
para que las desocupen, pero ya paso el termino y las oficinas centrales en
México, les dicen “que busquen un lugar en donde no les cobren”. Por otro lado,
no tienen sistema para el registro de los diversos actos porque – se les cayo el
sistema -. Insisto de risa antes de negocias los tres meses de gracia el dueño les
corto la luz y el agua.
En caso de la Procuraduría Agraria no cuentan con oficinas al ser desalojados por
el dueño – ante la falta de pago, – un parte de los funcionarios – los ubicaron en
las oficinas de SEDATU en lo corresponde al personal de oficina y algunos están
en las instalaciones del Tribunal Unitario Agravio, por si fuera poco, otros “office
room”.
En las dependencias mencionadas incluyendo al Tribuna Agrario, carecen de
insumos materiales y económicos para su desempeño. Los titúlales en la Ciudad
de México les ordena que no salgan a lugares donde este permeada la
delincuencia organizada. Es decir, ni a la Colonia Villa en la ciudad de Chihuahua,
podrán realizar su trabajo.
Esto es una realidad desde los gobiernos panistas desmantelaron el Sector
Agrario hasta la fecha. Es una realidad.
Por último, un grupo de litigantes de la vieja guardia, otros formados desde 1992
desde las reformas al articulo 27 de la Ley Agraria con Salinas de Gortari,
exfuncionarios de las dependencias señaladas, conformaron el Colegio de
Abogados Agraristas, con el propósito de hacer frente de los campesinos frente a
instituciones agrarias, señalamiento de necesidades del campo y una atención
integral a los campesinos justiciables.
Los miembros de este histórico Colegio no tienen precedentes en México,
integrado por abogados reconocidos a nivel nacional.
Salud y larga vida.
Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH
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