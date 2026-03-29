Impulsa Gobierno Municipal el ahorro familiar con éxito del “Mercadito Más Barato”.

Más de 2 mil personas accedieron a productos de la canasta básica a bajo costo, logrando un ahorro superior al 50% en la economía de los hogares chihuahuenses.

Con una gran respuesta por parte de la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Chihuahua informó que el evento “Mercadito Más Barato”, realizado en el Parque Los Frailes, fue todo un éxito, al reunir a más de 2 mil personas interesadas en aprovechar productos de la canasta básica a precios accesibles.

Durante esta jornada, organizada a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad en alianza con la Central de Abastos y CANACO, se logró la venta de“Mandaditos” que incluían frutas, verduras, huevo y frijol, permitiendo que la ciudadanía lograra un ahorro de más del 50% en productos de la canasta básica, impactando de manera positiva en la economía familiar.

El evento también contó con la participación de emprendedores locales y la presencia de diversas dependencias municipales que acercaron servicios a la ciudadanía, fortaleciendo así el impacto integral de esta estrategia.

Derivado de la alta demanda y el interés de las familias chihuahuenses, el Gobierno Municipal anunció que “Mercadito Más Barato” continuará llegando a diferentes colonias de la ciudad, con el objetivo de beneficiar a más personas y ampliar el alcance de este programa.

Asimismo, se trabaja para fortalecer la logística y disponibilidad de productos en próximas ediciones, a fin de que cada vez más familias puedan acceder a su mandadito.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar programas que generen un impacto positivo en la economía familiar, acercando soluciones reales y accesibles a la ciudadanía.