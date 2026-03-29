De la Peña realiza recorrido con vecinos en unidad Bowí para impulsar nueva ruta en Reliz.

Durante la mañana de este domingo, el Secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña, realizó un recorrido acompañado de vecinos que habitan en la zona el Reliz en una unidad del sistema de transporte Bowí.

Lo anterior, como parte del seguimiento a los compromisos asumidos para avanzar en la implementación de una nueva ruta en esta área de la capital de Chihuahua.

La actividad realizada el día de hoy forma parte de los compromisos asumidos con los vecinos en reuniones previas , con el objetivo de analizar la viabilidad de una ruta similar a la UACH–Bowí, y que mejore la conectividad de la zona.

Durante el recorrido, se revisaron distintos puntos estratégicos que podrían funcionar como paraderos, tomando en cuenta las necesidades de movilidad de la zona.

Durante el recorrido se contó con la presencia de el Coordinador de la Operadora de Transporte (OTV), Tomás Orozco así como la regidora del PAN, Isela Martínez.

“El compromiso e instrucción de la Gobernadora, Maru Campos es claro seguir dando pasos firmes en materia de movilidad urbana con un sistema de transporte a la altura de lo que las y los chihuahuenses se merecen”, finalizó De la Peña.