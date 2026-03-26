Inician 26 mujeres curso para formarse como técnicas soldadoras en Cenaltec.

Para impulsar el desarrollo económico y la inclusión laboral, el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología (Cenaltec) inició con 26 mujeres el curso “Formación de Técnicas Soldadoras”.

La capacitación es resultado del trabajo conjunto entre el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (Inadet) y las empresas PYASA, CBQ Technologies y DEMSA.

Esta colaboración brinda herramientas a las mujeres para que accedan a mejores oportunidades laborales.

Durante el arranque del curso, Dania Nevárez, directora de operaciones de CBQ Technologies, destacó la importancia de la participación femenina en sectores estratégicos, así como la necesidad de continuar con el impulso a su crecimiento en áreas técnicas.

A su vez, Candelario Reyes, gerente de ventas y servicio al cliente de PYASA, felicitó a las participantes, las motivó a aprovechar esta oportunidad y les deseo éxito en esta etapa de formación.

Sergio Mancinas, director general del Inadet, dijo que el Instituto se consolida como un referente, donde el talento se transforma y se proyecta hacia el futuro de la industria.

“Seguiremos con el impulso a programas que fortalezcan la participación de las mujeres en sectores estratégicos”, afirmó.

A nombre de las beneficiarias, Mariana Ríos agradeció por esta oportunidad y reconoció que esto es posible gracias a la colaboración entre empresas e instituciones.

Expresó su interés por aprender soldadura MIG, con el objetivo de fortalecer sus habilidades y prepararse para mejores oportunidades en su futuro profesional.

La capacitación es gratuita y tiene como objetivo brindar a las mujeres las habilidades necesarias para desarrollarse en el sector de la soldadura, lo cual les permitirá mejorar su economía familiar.

Durante la presente administración, el Inadet ha capacitado a más de 75 mil mujeres en distintas áreas técnicas y tecnológicas, para promover su inclusión en la industria.