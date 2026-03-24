Maru Campos encabeza sesión de la Mesa de Seguridad.

Las autoridades presentes acordaron reforzar la estrategia para el rescate de espacios públicos.

La gobernadora Maru Campos encabezó esta mañana la sesión semanal de la Mesa Estatal de Coordinación de Paz, que se desarrolló en el Palacio de Gobierno con la presencia de mandos de las corporaciones estatales, como federales y militares.

Las autoridades acordaron entre otros puntos, reforzar la estrategia para el rescate de los espacios públicos y la atención a las causas de la violencia, a través de programas como Sendero Seguro, Siempre Presentes, Justicia Cívica y Ángeles Guardianes.

Además reiteraron que se mantendrá la presencia permanente de las corporaciones de los distintos niveles de Gobierno en el municipio de Guadalupe y Calvo, particularmente en el poblado de Atascaderos, para tranquilidad de la población.

A la reunión asistieron los secretarios general de Gobierno, Santiago De la Peña y de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; el fiscal general del Estado, César Jáuregui; la delegada para Programas del Bienestar, Mayra Chávez y los generales Felipe González y David Antonio López, comandantes de las zonas militares Quinta y 42, respectivamente.

También acudieron el delegado de la Fiscalía General de la República, Victorino Porcayo; el coordinador de la Guardia Nacional, Israel Caro; así como los representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila, y del Instituto Nacional de Migración, Zaira Carrasco.