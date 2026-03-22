Respalda Marco Bonilla al campo chihuahuense y llama a la unidad del sector productivo.

• Participaron mil 500 delegados de 18 municipios en la asamblea del Fondo Solidario del Frente Democrático Campesino.

El alcalde Marco Bonilla reiteró su respaldo al campo chihuahuense durante su participación en la asamblea del Fondo Solidario del Frente Democrático Campesino, donde se congregaron mil 500 delegados provenientes de 18 municipios del estado.

Durante el encuentro, en el que participaron representantes de Madera, Matachi, Guerrero, Namiquipa, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Riva Palacio, Santa Isabel, Satevó, Belisario Domínguez, San Francisco de Borja, Ignacio Zaragoza, Bachíniva, El Tule, Bocoyna, Carichí y Gran Morelos, el edil reconoció más de cuatro décadas de organización del sector, destacando su capacidad de trabajo colectivo y su compromiso con el desarrollo rural.

En su mensaje, Bonilla subrayó que el campo es parte esencial de la identidad de Chihuahua y pilar de la economía estatal, al ser resultado del esfuerzo de miles de familias que enfrentan condiciones complejas como la sequía, los altos costos de producción y la incertidumbre de cada ciclo agrícola.

“El campo es carácter, es trabajo y es orgullo chihuahuense. Defenderlo es defender el futuro de nuestro estado”, expresó.

Asimismo, señaló que el sector atraviesa momentos complicados derivados del incremento en los costos de insumos, la caída en los precios de los granos y decisiones tomadas desde el centro del país que no consideran la realidad del campo del norte, generando desventajas para los productores.

También advirtió sobre problemáticas relacionadas con el acceso al agua para riego, la energía eléctrica y las afectaciones al sector ganadero por plagas que han puesto en riesgo la producción.

Marco Bonilla destacó que Chihuahua es referente nacional en producción agrícola y potencia agroindustrial, además de ser líder en exportación de carne de calidad, lo que refleja la fortaleza del campo y el compromiso de quienes lo trabajan.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad de las y los productores para defender al campo chihuahuense y fortalecer su competitividad.

“Chihuahua se distingue por su gente trabajadora. El campo se respeta, se defiende y se impulsa”, concluyó.