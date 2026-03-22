Reconoce alcalde Marco Bonilla a Erick Portillo atleta de “Meta Olímpica” por su triunfo en el Mundial en Polonia.

El alcalde Marco Bonilla, destacó los primeros resultados del programa “Meta Olímpica”, con la medalla de plata que logro el atleta chihuahuense Erick Josué Portillo Rodríguez, en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor 2026 y que lo convierte en el primer mexicano en la historia en ganar una presea en salto de altura en esta competencia internacional.

A través de sus redes sociales, el alcalde Marco Bonilla celebró este importante triunfo: “¡Chihuahua vuela alto! Con orgullo les informo que Erick Josué Portillo Rodríguez se convierte en el primer mexicano en la historia en ganar una medalla en salto de altura en un Campeonato Mundial de Atletismo Indoor. Te felicito y reconozco, cuenta con que te vamos a seguir acompañando y apoyando, pues tu historia apenas comienza”.

Erick Portillo logró su mejor marca personal al registrar un salto de 2.30 metros, resultado que además representa un nuevo récord nacional.

El Gobierno Municipal continuará respaldando a las y los talentos deportivos a través del programa “Meta Olímpica”, con el objetivo de que más atletas chihuahuenses alcancen competencias internacionales y pongan en alto el nombre de Chihuahua y de México.

Durante su participación, el atleta chihuahuense superó alturas de 2.17 y 2.22 metros en su primer intento, posteriormente alcanzó los 2.26 metros en su segundo salto, y finalmente logró los 2.30 metros en su última oportunidad, consolidando así una actuación histórica para México y posicionándose entre la élite mundial del atletismo.