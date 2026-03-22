Apaches le quita el invicto a Dorados.

Otro juegazo en el MBA y la serie final se empata a 1 juego por bando en la LBE.

Dorados de Chihuahua cayeron 97-110 en contra de los Apaches de Chihuahua en el Juego 2 de las Finales de la Liga de Básquetbol Estatal, en partido disputado la noche del sábado en el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.

Apaches rompió el invicto de los Dorados y también culminó una racha adversa de 12 derrotas al hilo en el MBA, además fue el primer descalabro en casa para los vigentes campeones desde el año 2023 en una instancia final.

Los bicampeones también vieron frenada los 16 triunfos de la campaña actual incluyendo playoffs. Con la serie 1-1, la serie se extiende al menos a cinco partidos, mientras que los siguientes compromisos se disputarán en el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo.

Mikhael McKinney fue el mejor encestador de los locales con 25 unidades, seguido por el mexicano Iván Montano con 22 tantos, Charles Mitchell culminó con 16 en ataque y siete rebotes. Por los Apaches, Jimond Ivey totalizó 26 puntos, Ricky Tarrant sumó 21, Raúl Delgado anotó 16, Juan Contreas registró 14 unidades, 11 para Daniel Bejarano.

Ambos equipos comenzaron con los intentos desde el perímetro, mientras Apaches se adelantó hasta por nueves unidades tras el acierto de Juan Contreras.

Los campeones respondieron también en la larga distancia con Iván Montano, quien marcó cinco puntos al hilo, además Jose Estrada emparejó el duelo 31-31 después de los 12 minutos de inicio.

En el segundo capítulo el cuadro dorado llegó a liderar por ocho unidades, aunque la quinteta aborigen descontó e incluso pasó al frente con cuatro elementos registrando doble dígito al descanso.

Apaches se fue al entretiempo con ventaja de 65-61 y ocho triples en 16 intentos. Por los Dorados, Iván Montano y Mikhael McKinney anotaron 16 tantos cada uno.

Para el tercer periodo, el propio McKinney le dio la vuelta al tanteador con la jugada de doble y falta, aunque el aguerrido equipo de Apaches volvió al liderato con el triple de Raúl Delgado. En 36 minutos de encuentro, la visita se encontraba a la cabeza por 84-78.

En el último periodo, la intensidad de los Apaches se hizo presente con Jimond Ivey, aunado a un certero Juan Contreras que colocó el duelo por 10 unidades. En los minutos finales Ivey finiquitó el partido y de paso le otorgó la primera victoria de las Finales a la tribu en el MBA por tanteador de 110-97.

Los dirigidos por Jordan Toledo lideraron por espacio de 31:38 minutos y se impusieron en el cerco reboteador por 51-37. “Es una serie larga a ganar cuatro partidos, respetando mucho a los Apaches y darle el crédito que hoy hicieron mejor las cosas y se llevaron la victoria”, declaró Iván Montano.

Por su parte, el entrenador Jorge Elorduy, también subrayó que la serie es larga y aún queda un largo camino por recorrer.

“Cada partido tiene una historia, en playoffs el equipo que viene de perder tiene más hambre y el equipo que viene de ganar suele levantar el pie, pero vamos a ser capaces de recuperar la identidad que hemos tenido todo el año”, describió el estratega español.

El Juego 3 de la serie final se jugará el jueves 26 de marzo a las 20:00 horas en el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo.