Nuevo récord de 3 mil 754 bailarines en Polka Monumental 2026; Marco Bonilla recibe premio internacional.

Este es un evento que pone a Chihuahua y México en el mapa mundial mediante la expresión del baile y folclor regional.

El alcalde Marco Bonilla recibió un premio mundial a nombre de Chihuahua Capital por el evento Polka Monumental edición 2026, que organiza el Gobierno Municipal, donde se rompió récord histórico al aglomerar a 3 mil 754 bailarines provenientes del estado de Chihuahua y de fuera, quienes interpretaron al mismo tiempo la canción de Aguas del Río Nonoava.

Este premio fue entregado por parte de World Association Performing Arts (WAPA), quien reconoció esta interpretación de miles de chihuahuenses que mostraron al mundo la cultura regional de México por medio de este baile y música, esta última a cargo del grupo Desafío Norteño, en un ambiente colorido lleno de cultura.

Marco Bonilla reconoció a cada uno de los bailarines que formó parte de este gran logro que siempre pone a Chihuahua en el mapa cultural regional, no solo a nivel nacional, sino en el mundo.

También, el edil capitalino les dio las gracias a cada bailarín que provenía de Veracruz, Aguascalientes, Estado de México, Durango, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Sonora, de Aspen, Las Cruces y El Paso en Estados Unidos; así como de diversos municipios de Chihuahua como Guachochi, Parral, Delicias, Namiquipa, Madera, Cuauthémoc, Creel y Ciudad Juárez.

Bonilla Mendoza las dio la bienvenida al estado grande, ya que siempre reciben a todos con los brazos abiertos, puesto que es un desierto lleno de personas que son valientes, nobles y leales, tierra que tiene la mejor carne, nuez, sotol y el queso.

“Hoy le dijimos al mundo que esto es México con folclor y baile. Dense un aplauso porque hoy ustedes rompieron un recordó mundial”, felicitó Bonilla.

Por otro lado, también entregaron un reconocimiento a Carlos Rodríguez Castañeda y a su esposa Brenda Medina, por que ya van 10 años desde que ayudaron en la creación de este evento que permanente en los corazones chihuahuenses y es una muestra del amor que le tienen a la danza y a las raíces chihuahuenses.

Cabe resaltar que, este evento fue solamente el momento cúspide del Festival Folclórico 2026, el cual fue organizado por la Dirección de Desarrollo Humano y Educación del Gobierno Municipal, que contó con tres días de actividades que demostraron la cultura y tradición regional.