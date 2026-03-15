Chihuahua se conserva bonita: Municipio limpia diariamente vialidades y espacios públicos.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, trabaja de manera permanente en la limpieza y mantenimiento de vialidades y espacios públicos de la ciudad, con el objetivo de que las y los capitalinos, así como quienes visitan la ciudad, puedan disfrutar de espacios dignos, limpios y seguros.

Diariamente, cuadrillas de trabajadores salen a distintos puntos de la ciudad desde las 7:00 de la mañana y continúan con labores hasta las 3:00 de la madrugada, realizando acciones como barrido manual, recolección de basura, limpieza de camellones, así como limpieza en bajo puentes y diferentes espacios públicos.

Estas labores forman parte del compromiso del alcalde Marco Bonilla por mantener una ciudad ordenada, limpia y con espacios adecuados para las familias chihuahuenses.

Gracias al esfuerzo diario del personal de la Dirección de Mantenimiento Urbano, se atienden diversas vialidades principales y secundarias de la capital, contribuyendo a mejorar la imagen urbana y a brindar mejores condiciones para la movilidad y convivencia de la ciudadanía.

El Gobierno Municipal reconoce el trabajo y dedicación de las cuadrillas que diariamente realizan estas acciones en beneficio de Chihuahua Capital e invita a la ciudadanía a sumarse manteniendo limpios los espacios públicos y evitando tirar basura en la vía pública.