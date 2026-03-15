Cercanía para servir y proteger: la misión del Grupo de Proximidad de la Policía Municipal.

Apuestan al diálogo y cercanía para crear entornos más seguros para las familias.

Desde hace más de 12 años, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), ha apostado por un modelo de trabajo basado en el contacto directo con la ciudadanía, convencido de que la seguridad también se construye escuchando y entendiendo las necesidades prioritarias de las familias en Chihuahua.

A lo largo de este tiempo, distintos elementos han integrado sus filas, pero todos unidos por una misma misión: generar confianza y cercanía.

Su labor nace del amor por servir y proteger, demostrando que la policía también puede ser un aliado cercano, una escucha atenta y un apoyo para quienes más lo necesitan.

Más allá del uniforme, son mujeres y hombres que recorren colonias, visitan hogares y conversan con vecinos para conocer de primera mano sus inquietudes y necesidades.

Buscan servir y proteger a través del diálogo y diversas gestiones, al canalizar apoyos y atender situaciones que impactan en la vida diaria de las y los ciudadanos.

Con cada visita y cada conversación, el Grupo de Proximidad contribuye a que la ciudadanía conozca una policía más humana y cercana, comprometida con el bienestar de Chihuahua y con la construcción de comunidades más seguras.