SSPE desmiente presunto enfrentamiento en Guachochi que habría dejado 15 muertos

Un presunto enfrentamiento registrado en las últimas horas en el municipio de Guachochi habría dejado cerca de 15 muertos, de acuerdo con información que comenzó a circular de manera extraoficial.

El hecho se habría reportado en la comunidad de Nacachi, en dicho municipio serrano, donde versiones preliminares señalaban que ocurrió un “topón” entre dos grupos criminales, lo que habría dejado un saldo de alrededor de 15 personas sin vida.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó posteriormente que no existe confirmación de dicho enfrentamiento, desmintiendo los reportes que circularon inicialmente.

Autoridades indicaron que, hasta el momento, no se cuenta con un reporte oficial que confirme los hechos. No obstante, se desplegó un operativo integrado por elementos de SEDENA, SSPE, AEI y Guardia Nacional con el fin de realizar recorridos y verificar la información en la zona.

Se espera que en las próximas horas se tenga mayor claridad sobre la situación, ya que el punto señalado se encuentra alejado de la cabecera municipal de Guachochi.