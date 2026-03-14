Coordinan estrategia de seguridad Chihuahua y Aldama

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), implementó una estrategia de seguridad en coordinación con autoridades del municipio de Aldama con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y atención a problemáticas en materia de seguridad pública en aquella ciudad.

Por instrucción del Alcalde Marco Bonilla y como parte de estas labores, 17 elementos adscritos a Grupo de Proximidad y G.O.M, se trasladaron al municipio de Aldama, donde llevaron a cabo acciones de inteligencia social para identificar los principales riesgos, así como los déficits que enfrenta la comunidad en materia de seguridad.

Estas actividades se realizan ante la importancia de mantener una coordinación permanente entre ambos municipios, debido a su cercanía geográfica y la relación social que existe entre sus habitantes.

Durante la jornada, los elementos aplicaron encuestas y sondeos entre la población, lo que permite recabar información directa de la ciudadanía para conocer sus principales preocupaciones, detectar áreas de oportunidad y fortalecer las estrategias de prevención.

Se replica el modelo de trabajo que de manera constante se realiza en la capital, particularmente en colonias como Punta Oriente y Riberas de Sacramento, donde se implementan acciones basadas en la proximidad social y el análisis de información ciudadana para la toma de decisiones en materia de seguridad.