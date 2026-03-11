Realizan “Diálogos por la Inclusión” en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down



En el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, se llevó a cabo el encuentro “Diálogos por la Inclusión”, un espacio de participación y escucha activa donde jóvenes con síndrome de Down compartieron sus experiencias, inquietudes y propuestas para avanzar hacia una sociedad más inclusiva.

La actividad forma parte de las Jornadas por la Inclusión, iniciativa impulsada por la diputada Herminia Gómez Carrasco, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo directo con personas con discapacidad, sus familias, docentes y organizaciones civiles, para que sus voces sean tomadas en cuenta en la construcción de políticas públicas.

Durante el encuentro, realizado en la Sala Revolución del H. Congreso del Estado, las y los participantes dialogaron sobre las principales necesidades que enfrentan en su vida cotidiana, las situaciones que actualmente representan retos para su inclusión y las propuestas que consideran necesarias para lograr una participación plena en la sociedad.

A través de este ejercicio de diálogo, se busca que las políticas públicas respondan a las realidades y necesidades de las propias personas con discapacidad, garantizando así una representación auténtica en las decisiones públicas.