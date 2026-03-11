Capturan a tres por delitos contra la salud en distintos hechos

Gracias al trabajo de vigilancia y prevención de Policías Municipales en varias zonas, se logró la detención de tres personas en distintos hechos, los cuales portaban entre sus pertenencias diversas porciones de presuntas sustancias nocivas, por lo que fueron remitidos y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, para integrar las carpetas de investigación correspondientes.



En el primero de los hechos fue detenido Felipe M.G., de 44 años quién fue localizado sobre las avenidas Teófilo Borunda e Industrias, escandalizando en la vía pública, y al realizarle una revisión superficial se le encontró una bolsa de plástico transparente que en su interior contenía una sustancia cristalina, con las características del narcótico conocido como cristal.



De igual manera se detuvo a Jorge M.M., de 40 años, en las calles Pascual Orozco cruce con 17 de junio, mientras se encontraba husmeando al interior de los vehículos estacionados y se encontró entre sus pertenencias una bolsa transparente que en su interior contenía una sustancia cristalina y granulosa similar al cristal.



Mientras que Daniel Roberto N.M., de 30 años, fue detenido en la avenida Niños Héroes y calle Tercera, presuntamente consumiendo sustancias ilegales en la vía pública, por lo que al entrevistarse con él se le localiza, un envoltorio de plástico transparente que contenía una sustancia con las características similares de la droga cristal y dos envoltorios que contenían una hierba verde con las características similares a la marihuana, de igual manera se le aseguró una fuerte suma de dinero en efectivo.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente, quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.