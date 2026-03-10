‘Trabajo simulado y me pagas mañana’: El fraude de Juan Carlos Guerrero y Marcos Torres a Pemex.

El Financiero

Atzayaelh Torres, columnista de El Financiero, señala a este par de empresarios petroleros de manejar un esquema de desfalco en contra de Pemex que les ha permitido ‘ordeñar’ hasta 30 millones de dólares.

Una fiesta de lujo de XV años en Tabasco ‘destapó’ otro escándalo de corrupción de Petróleos Mexicanos (Pemex) que involucra a Juan Carlos Guerrero, el papá de la quinceañera, y a Marco Torres Fuentes, el padrino de la ‘pachanga’ en Villahermosa.

La fiesta donde cantó Belinda y tuvo a Galilea Montijo fue en honor a Mafer, como se conoce solamente a la celebrada. Tuvo como temática la ciudad de Nueva York e incluyó un pastel en forma de la Estatua de la Libertad, según imágenes publicadas en redes sociales por asistentes como Antonio Tizoc, fotógrafo profesional y creador de contenido.

La fiesta de Mafer contó hasta con alfombra roja donde Galilea Montijo, conductora del programa Hoy, entrevistó a la cumpleañera: “Estoy muy feliz, agradezco a mi papá porque hizo que este sueño se hiciera realidad”, declaró la quinceañera al llegar al Centro de Convenciones de Tabasco.

Para Atzayaelh Torres, columnista de El Financiero, los XV años de Mafer fueron “la culminación del desfalco de la petrolera” hecho por Juan Carlos Guerrero y Marco Torres Fuentes.

¿Cómo el padre y padrino de Mafer robaron dinero a Pemex?

En su columna ¿Belinda en tus XV años? Solo un proveedor de Pemex puede lograrlo, el periodista expone que el padre y padrino de la quinceañera Mafer son señalados de desfalco a la petrolera bajo el esquema ‘Trabajo hoy simulado y me pagas mañana’.

De acuerdo con Atzayaelh Torres, este par de empresarios petroleros son mencionados en reportes de la Auditoría Superior de la Federación por supuestos pagos simulados y cobros en exceso que suman al menos 30 millones de dólares.

“Todo en su proyecto estrella para manejar la producción del campo Bakté, escenario idóneo para ordeñar a la petrolera”, agregó.

XV años de Mafer: ¿Quiénes son su padre y padrino?

Además de escuchar el Happy Birthday to You en voz de Belinda, la fiesta de XV años de Mafer tuvo a otros invitados como Matute y sus covers de canciones de la década de los ochenta; Xavi y sus corridos tumbados, y el reguetonero J Balvin quien interpretó Bonita para la festejada.

Pero, ¿quiénes son los familiares de la, por ahora, quinceañera más famosa de México?

¿Quién es Juan Carlos Guerrero?

Atzayaelh Torres afirma que este empresario amenazó Octavio Barrera, director de Pemex Exploración y Producción (PEP), con una huelga por una presunta falta de pago de la petrolera a sus proveedores.

Información del Registro Público de Comercio muestra que Juan Carlos Guerrero es socio en 17 empresas energéticas e inmobiliarias entre las que están:

Inmobiliaria de la Chontalpa Grupo Rogue, S.A. de C.V. Graro Inmobiliaria, S.A. de C.V. Gocsa, S.A. de C.V. Inmobiliaria Tracksa, S.A. de C.V. Meyaj, S.A. de C.V. Oil Industry Logistics, S.A. de C.V. Estación de Servicio Vía Corta, S.A. de C.V. Personal Especialista de México y del Extranjero, S.A. de C.V. Grupo de Servicios Energéticos de México, S.A. de C.V. Artificial Lift Production Company de México, S.A. de C.V. BBG Consulting Oil Industries, S.A. de C.V. Inmobiliaria Kan-Tiaal, S.A. Grupo Energético de la Chontalpa, S.A. de C.V. Servicios Chocogas, S.A. de C.V. Inmobiliaria Pergue, S.A. de C.V. Mexicana: Smart Solutions for the Petroleum Industry, S.A. de C.V. Petróleos Tabasqueños, S.A. de C.V.

¿Quién es Marco Torres Fuentes?

Ingeniero petrolero de profesión, el padrino de los XV años de Mafer salió del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y se unió de inmediato a Pemex en donde, en un inicio, estuvo involucrado en la evaluación de yacimientos, entre otras tareas.

Tiempo después, Marco Torres Fuente fue asignado como administrador de activos del famoso campo Cantorell en la Sonda de Campeche. El padrino de los XV años de Mafer se enfocó en trabajos de Pemex en la región sur, lo que incluyó Tabasco.

Marcos Torres Fuentes también fue designado como vicepresidente del Consejo Directivo Nacional del Colegio de Ingenieros Petroleros de México para el periodo 2022-2024.

Con información de Héctor Usla y María Albert Hernández