Adolescente de 15 años resultó herido de bala en Praderas del Sur

Un adolescente de aproximadamente 15 años de edad resultó lesionado por proyectil de arma de fuego durante la noche en calles de la colonia Praderas del Sur, luego de que presuntamente fuera atacado mientras caminaba por la vía pública.

El hecho se registró en el cruce de las calles Praderas de Daurian y Praderas de Texas. De acuerdo con el testimonio del propio menor ante las autoridades, se encontraba transitando por el sector cuando repentinamente sintió el impacto de una bala, por lo que de inmediato corrió para ponerse a salvo y buscar ayuda con personas conocidas en la zona.

Tras el reporte a los números de emergencia, al lugar acudieron elementos de diversas corporaciones de seguridad. Agentes de la Policía Municipal fueron los primeros en arribar, quienes procedieron a acordonar el área y resguardar la escena.

Minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios al adolescente y posteriormente lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica especializada.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las investigaciones correspondientes en el lugar de los hechos, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y tratar de ubicar a los responsables de la agresión.