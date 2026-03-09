Por: Francisco Flores Legarda

”Lo que te dices a ti mismo, se lo dices a todo el mundo.

Tu cerebro está conectado a los otros cerebros.”

Jodorowsky

El “circo en la política” describe la transformación de la gestión pública en un

espectáculo mediático, priorizando la popularidad, el entretenimiento y la

distracción sobre la competencia técnica y la solución de problemas reales. Se

caracteriza por el uso de la sátira, el escándalo y estrategias de distracción para

mantener el poder, a menudo comparado con la antigua Roma de “pan y circo”.

Si los políticos no pudieran usar las noticias/redes sociales ni recibir dinero de

corporaciones o grupos de interés, ¿el “circo” político se reduciría o simplemente

evolucionaría a otra cosa?

No estoy preguntando si esto podría suceder legalmente o en la práctica. Me

interesa más la estructura de incentivos detrás de la política moderna. Mucho del

espectáculo que vemos hoy parece estar ligado a dos cosas: la amplificación

mediática y la influencia financiera. Si esos dos canales desaparecieran, ¿el

ambiente político realmente se volvería más tranquilo y enfocado en la

gobernanza? ¿O el mismo circo simplemente encontraría nuevas formas de

moldear la percepción pública? Me da curiosidad cómo la gente cree que el

sistema mismo se adaptaría si se eliminaran esos incentivos.

A medida que se desarrolla otro año electoral en los México, muchos de nosotros

nos sentimos abrumados por el interminable ciclo de engaños, vitriolo,

manipulación y la implacable búsqueda de poder. Es agotador presenciar la

avalancha de autopromoción y manipulación, con el deber cívico a menudo

relegado en favor del beneficio personal. En tiempos como estos, puede parecer

que no hay escapatoria del ruido, y ansiamos una manera de elevarnos por

encima de todo ello: encontrar un momento de paz, claridad y verdad.

Aquí es donde entra en escena Diógenes de Sinope, una figura del mundo antiguo

que nos ofrece una perspectiva refrescante que sigue siendo tan poderosa hoy

como lo fue hace más de dos milenios. Diógenes, el fundador del cinismo, rechazó

las convenciones políticas y sociales de su tiempo, eligiendo en su lugar vivir una

vida sencilla y ascética. Su desprecio por la obsesión de la sociedad con el poder

y la riqueza sigue siendo un recordatorio contundente de que hay otra manera de

vivir: una que prioriza la integridad, la honestidad y la libertad personal.

Una de las historias más famosas sobre Diógenes implica su encuentro con

Alejandro Magno, uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Cuando

Alejandro visitó a Diógenes, encontró al filósofo viviendo en un barril, contento con

su vida minimalista. Ansioso por impresionar, Alejandro ofreció concederle a

Diógenes cualquier deseo. En lugar de aprovechar la oportunidad para obtener

ganancias materiales o influencia, Diógenes simplemente respondió: “Apártate,

que me tapas el sol”.

Esta respuesta breve y contundente dice mucho. A Diógenes no le interesaba el

poder, la riqueza ni los adornos del éxito que cautivaban a la mayoría de las

personas. Vivía en armonía con la naturaleza, libre de las ambiciones que

dominaban la vida política. Para él, la búsqueda de poder no era más que una

distracción de la verdadera felicidad y virtud.

En una época en la que los políticos y las figuras públicas parecen dispuestos a

hacer o decir cualquier cosa para aferrarse al poder, la indiferencia de Diógenes al

estatus es un soplo de aire fresco. Su mensaje es claro: no necesitamos estar

atados a los mismos juegos de manipulación, engaño y ambición que vemos en el

escenario político en México.

Durante un año electoral, es fácil sentirse atrapado en el torbellino de campañas,

anuncios, debates y la constante cobertura mediática. Los políticos prometen el

mundo, solo para decepcionarnos una vez que se cuentan los votos. Ante esto,

Diógenes nos recuerda que no tenemos que comprar el espectáculo. Podemos

optar por dar un paso atrás, simplificar nuestras vidas y concentrarnos en lo que

realmente importa: la honestidad, la integridad personal y el compromiso de vivir

de acuerdo con nuestros propios valores.

Para aquellos de nosotros que estamos cansados del engaño y la autopromoción

que parecen definir la política moderna, Diógenes ofrece un modelo para

elevarnos por encima de ello. Nos recuerda que no tenemos que dejarnos

arrastrar por la fealdad de la vida política. Podemos elegir vivir según nuestros

propios principios, buscar la verdad y rechazar la búsqueda de poder por su propio

bien.

El año electoral que se avecina, tomemos una lección de Diógenes. Busquemos

nuestro propio rayo de sol, incluso si eso significa alejarnos del ruido y

concentrarnos en lo que realmente importa. Después de todo, no importa cuán

ruidoso o caótico se vuelva el circo político, siempre tenemos el poder de elegir

cómo responder.

En un mundo lleno de distracciones, engaños y teatro político, Diógenes nos

muestra que aún podemos vivir una vida de verdad, simplicidad y libertad. Solo

necesitamos tener el valor de alejarnos del espectáculo y abrazar la luz del sol en

su lugar.

Hoy no hubo ganas de hablar de los políticos callejeros. Los clásicos deben estar

más presentes en nuestra vida.

Lecturas sugeridas

“Vidas de los filósofos eminentes” de Diógenes Laercio: Este texto clásico incluye

una biografía de Diógenes de Sinope y ofrece una visión de su vida y el desarrollo

del cinismo.

“La República” de Platón: Aunque no está directamente relacionado con Diógenes,

este texto ofrece un contraste filosófico, presentando ideas sobre la justicia y el

poder político que Diógenes criticaba con su propia vida y acciones.

Antifrágil: Las cosas que se benefician del desorden” de Nassim Nicholas Taleb:

Esta obra moderna aborda cómo abrazar el caos y la simplicidad, al igual que

Diógenes, puede conducir a una vida más resiliente y satisfactoria,

proporcionando una reflexión moderna sobre algunas de las ideas centrales del

cinismo.

Salud y larga vida.

Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH.