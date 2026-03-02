Hallan vehículos con cuerpos calcinados en brecha de Aldama; reportan jornada violenta.

Una nueva jornada de violencia sacudió al municipio de Aldama este lunes 2 de marzo, con el reporte extraoficial del hallazgo de vehículos incinerados con restos humanos en su interior, así como enfrentamientos armados en las vías que conducen hacia la frontera.



Hallazgo en la brecha a Chorreras

Durante la tarde de este lunes, trascendió la localización de unidades totalmente calcinadas en la brecha que comunica a la población de Chorreras. Según los primeros informes, dentro de los automotores se visualizaron los cuerpos de personas sin vida, los cuales presentaban daños totales por fuego.



Pese a la gravedad del reporte, la Fiscalía General del Estado (FGE) manifestó de manera preliminar no contar aún con información oficial procesada, aunque se confirmó que elementos de las fuerzas federales y agentes estatales ya se encuentran en la zona resguardando el perímetro y realizando los primeros peritajes.



Ataque en la carretera a Ojinaga

Este hallazgo se suma a un enfrentamiento registrado durante la madrugada de hoy en la carretera Aldama-Ojinaga. En dicho incidente, un ataque a balazos dejó como saldo:

Un civil fallecido.



Dos personas heridas.

Una camioneta calcinada sobre la cinta asfáltica.