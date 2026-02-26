Ejecutan a un hombre en Praderas del Sur

La mañana de este martes, un hombre fue asesinado por arma de fuego en la colonia Praderas del Sur, al sur oriente de la capital.

Los hechos se registraron sobre la calle Praderas de Madagascar, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego a los números de emergencia. Al arribar al lugar, elementos de seguridad localizaron a un sujeto de entre 30 y 35 años de edad, quien se encontraba tendido sobre la cinta asfáltica.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención médica; sin embargo, la víctima ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por autoridades mientras peritos y agentes de investigación realizaron las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni la identidad del fallecido.

Las autoridades iniciaron la carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque.