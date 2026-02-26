Concluye Gobierno Municipal primera etapa de la ampliación del salón de la comunidad de Palo Blanco.

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través de la dirección de Desarrollo Rural y la Dirección de Obras Públicas, concluyó con los trabajos de la primera etapa de ampliación del salón de usos múltiples de la comunidad del Palo Blanco, perteneciente al seccional de Ciénega de Ortiz.

Esta obra beneficiará a cerca de mil habitantes del seccional y de las comunidades aledañas, donde se realizó una inversión de 2 millones 200 mil pesos, la cual consiste en realizar e instalar las estructuras metálicas necesarias, los muros, y el detallado de yeso y pintura, por lo que los habitantes tendrán más espacio para realizar sus eventos sociales como: piñatas, bodas y reuniones.

La segunda etapa contempla la ampliación del escenario, la instalación y renovación de la cerámica, además de la rehabilitación de los baños, acciones que seguirán mejorando este espacio pensado para el bienestar colectivo.

Este proyecto surgió de la iniciativa de las y los propios habitantes de la comunidad y poblaciones cercanas, quienes expresaron la necesidad de contar con instalaciones más adecuadas para el desarrollo de actividades culturales, sociales y familiares. Escuchar y atender estas solicitudes es fundamental para construir soluciones que realmente impacten en la vida diaria de las personas.

Esta obra forma parte de las acciones que impulsa la dependencia con el objetivo de fortalecer la calidad de vida en la zona rural, brindando espacios dignos, seguros y de libre esparcimiento donde las familias puedan convivir.