Balean a hombre en el Periférico de la Juventud; lo hallan pidiendo auxilio en camellón

Un ataque armado generó intensa movilización policiaca la noche de este miércoles en el Periférico de la Juventud, a la altura del paso a desnivel de la Ignacio Rodríguez, donde un hombre fue herido a balazos.

La víctima, de entre 30 y 35 años de edad, presentaba dos impactos de arma de fuego: uno en el costado y otro en el antebrazo.

De acuerdo con versiones preliminares, tras la agresión el lesionado logró desplazarse hasta el camellón central, donde comenzó a pedir ayuda a los automovilistas que circulaban por la zona.

El reporte al sistema de emergencias provocó la rápida llegada de elementos de la Policía Municipal, quienes procedieron a acordonar el área para preservar la escena y evitar la contaminación de posibles indicios balísticos.

Minutos después arribaron agentes de otras corporaciones de seguridad, que asumieron las diligencias correspondientes.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria al herido y lo trasladaron bajo custodia a un hospital de la ciudad, donde su estado de salud fue reportado como reservado.