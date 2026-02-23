¿Quién era la pareja sentimental de ‘El Mencho’?

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, no solo marcó un punto de quiebre para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), también volvió a colocar bajo la lupa a su entorno más cercano, en particular a la mujer identificada en filtraciones militares como su presunta pareja sentimental.

Documentos revelados tras el hackeo conocido como Guacamaya Leaks expusieron hace cuatro años la identidad de quien habría sido considerada la “novia oficial” del líder criminal tras su separación de Rosalinda González Valencia.

De acuerdo con documentos atribuidos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la mujer fue identificada como Guadalupe Moreno Carrillo, señalada como pareja actual del jefe del CJNG tras el segundo arresto de González Valencia en noviembre de 2021.

Las filtraciones la ubican en un apartado titulado “Coordinadores Regionales y Jefes de Plaza”, lo que sugiere —sin detallar funciones específicas— que podría haber tenido algún grado de participación dentro de la estructura criminal.

La información pública disponible sobre Moreno Carrillo es limitada. No existen datos confirmados sobre su lugar de nacimiento, trayectoria personal o antecedentes previos a su relación con Oseguera Cervantes.