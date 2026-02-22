Con ayuda de Estados Unidos: Así fue el operativo en Tapalpa en el que murió ‘El Mencho’, líder del CJNG.

El Financiero

La Sedena explicó que Nemesio Oseguera Cervantes falleció por heridas provocadas en un enfrentamiento contra fuerzas de seguridad federales.

Es OFICIAL! Nemesio Osegurera ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió tras un operativo de fuerzas especiales en Tapalpa, Jalisco. La acción militar contó con la colaboración de Estados Unidos.

Así lo confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la tarde de este domingo 22 de febrero, a través de un comunicado emitido luego de que México amaneció con narcobloqueos en 13 estados, tras la operación militar.

En el documento publicado, la Sedena ofreció detalles sobre el operativo en el que murió Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

#UltimaHora #Comunicado@Defensamx1 se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y…

¿Cómo fue el operativo en el que murió ‘El Mencho’?

La Sedena detalló que el operativo en Tapalpa se llevó a cabo luego de “trabajos de inteligencia militar central”. En la acción participaron elementos del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon.

Además, la acción militar contó con la participación de aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional “para lograr la detención de Ruben ‘N’ (a) Mencho”.

De acuerdo con la Sedena, las autoridades mexicanas lograron detener al ‘Mencho’; sin embargo, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, que fue fundado por ‘Los Torcidos’, agredieron a los militares.

Durante la operación para la detención de Nemesio Rubén Oseguera, el CJNG contraatacó con todo su poder.

Al ver la magnitud del contraataque, los elementos de las Fuerzas Armadas de México repelieron la agresión. Como resultado de la balacera, cuatro integrantes del CJNG fallecieron en el lugar.

¿Cómo murió Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’?

Durante la refriega, tres integrantes del CJNG resultaron heridos de gravedad. Uno de esos heridos era Nemesio Oseguera Cervantes, el narco que había sido detenidos y liberado por autoridades mexicanas,

Al ver la gravedad de las heridas, los militares decidieron trasladarlo por vía aérea a la Ciudad de México; sin embargo, el ahora exlider del Cártel Jalisco Nueva Generación no aguantó más y falleció.

Por esa razón, las autoridades “se encargarán de las actividades periciales para su identificación”.

Como parte del resultado del operativo para detener a Nemesio Oseguera, quién una vez escapó tras derribar un helicóptero con un lanzacohetes, las autoridades mexicanas detuvieron a otros dos integrantes del CJNG y aseguraron “armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados”.

¿Cómo participó EU en el operativo contra ‘El Mencho’?

La Sedena también detalló que tres soldados resultaron heridos durante el enfrentamiento en Jalisco. Todos fueron trasladados a la CDMX para su atención médica de urgencia.

El comunicado de la Sedena establece que todo el operativo contra ‘El Mencho’ contó con la colaboración de Estados Unidos. “Cabe hacer mención que, para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los EUA, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país”.

Operativo sigue tras la muerte del ‘Mencho’

Ante los narcobloqueos en México, las autoridades informaron sobre la concentración de elementos de la Guardia Nacional y de tropas del Ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco, para reforzar la seguridad de esta entidad federativa.

Tras la confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, reconoció la labor del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana.

Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea @Defensamx1