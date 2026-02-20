Ejecutan a menor y dejan herido de gravedad a su padre en Riberas

La tarde de este viernes se registró un ataque armado en la colonia Riberas de Sacramento, al norte de la ciudad, que dejó como saldo a un menor de 17 años sin vida y a su padre gravemente herido.

Los hechos ocurrieron en la calle Río Tinto, donde, según los primeros reportes, varios sujetos armados arribaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas, presuntamente con un arma calibre 9 milímetros. Tras la agresión, los responsables huyeron con rumbo desconocido.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para acordonar la zona y resguardar la escena, mientras que paramédicos brindaron atención al hombre lesionado, quien fue trasladado de emergencia a un hospital bajo custodia policial.

Agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes. En el lugar fueron asegurados diversos casquillos percutidos como parte de la evidencia.

Personal especializado realizó el procesamiento de la escena, en tanto que el Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo del menor para su traslado a las instalaciones correspondientes, donde se le practicará la necropsia de ley.

Las autoridades implementaron un operativo en el sector para dar con los presuntos responsables, sin que hasta el momento se reporten detenciones.