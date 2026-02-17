Presenta diputado iniciativa para fortalecer la Ley Electoral

Con el objetivo de fortalecer la vida democrática, proteger los derechos político-electorales y consolidar un entorno de respeto e igualdad, el diputado de morena, Óscar Daniela Avitia Arellanes, presentó una Iniciativa con carácter de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y discursos de odio.

El legislador subrayó que la violencia política en razón de género y los discursos de odio representan una amenaza directa a la salud democrática del Estado, al normalizar prácticas de invisibilización, denostación y humillación pública, particularmente en contra de mujeres que participan en la vida pública. Estas conductas, señaló, laceran las relaciones interpersonales, deterioran el tejido social y profundizan la polarización.

Chihuahua cuenta con uno de los marcos normativos más avanzados en materia electoral; sin embargo, la iniciativa identifica áreas de oportunidad para reforzar la legislación de cara a un proceso democrático histórico, ampliando la esfera de protección de los derechos ciudadanos, con especial énfasis en la participación política de las mujeres.

La propuesta establece que la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral pueda iniciar de oficio el Procedimiento Especial Sancionador en casos de violencia política en razón de género, garantizando en todo momento la confidencialidad, el debido proceso y la notificación personal tanto a la víctima como al presunto agresor. En estos casos, la víctima será informada sobre la existencia del procedimiento y consultada respecto a su continuidad; mientras que el presunto agresor deberá responder en un plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de que la omisión implicará la aceptación de la conducta atribuida.

Asimismo, la iniciativa incorpora de manera expresa el concepto de “discurso de odio” en la Ley Electoral, armonizándolo con los estándares internacionales impulsados por la Organización de las Naciones Unidas. De acuerdo con dichos criterios, los discursos de odio pueden manifestarse mediante expresiones orales, escritas, imágenes, símbolos o contenidos difundidos en internet o fuera de él, y se caracterizan por ser discriminatorios, intolerantes y centrados en factores de identidad como religión, etnia, nacionalidad, raza, género, identidad de género u orientación sexual.

En este sentido, el legislador recordó el llamado del Secretario General de la ONU, António Guterres, quien ha advertido sobre la necesidad de enfrentar la intolerancia y frenar el odio que se propaga con rapidez y pone en riesgo la convivencia pacífica.

Entre las principales modificaciones planteadas en el proyecto de Decreto se encuentran:

La obligación de autoridades electorales y partidos políticos de prevenir, atender y erradicar tanto la violencia política contra las mujeres como los discursos de odio.

La inclusión del “discurso de odio” como infracción para partidos políticos, personas aspirantes, precandidatas, candidatas, independientes, servidoras y servidores públicos.

La cancelación de registros o candidaturas a quienes hayan sido sancionados por violencia política de género o discursos de odio.

La posibilidad de reducir hasta en un 50% el financiamiento público a partidos políticos que incumplan obligaciones relacionadas con la prevención y erradicación de estas conductas, sin afectar los recursos destinados al liderazgo político de las mujeres.

La facultad del Instituto Estatal Electoral para ordenar la suspensión inmediata de propaganda en radio y televisión que contenga violencia política de género o discursos de odio, así como la asignación de tiempos oficiales para la emisión de disculpas públicas que contribuyan a la reparación del daño.

La iniciativa también contempla que, en casos de discursos de odio, la autoridad electoral pueda iniciar procedimientos de oficio o a partir de denuncias ciudadanas, garantizando publicidad y transparencia en el trámite correspondiente.

El diputado Óscar Avitia hizo un llamado a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso a actuar con responsabilidad y congruencia, señalando que fortalecer las instituciones garantes y eliminar la violencia política y los discursos de odio constituye un paso fundamental para fomentar una participación ciudadana sana, libre y respetuosa.